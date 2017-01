YEREL HABERLER / UŞAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Arıtma cihazları kullananlar soğuk havalara dikkat

UŞAK (İHA) - Uşak'ta yaklaşık 11 yıldır arıtma sektöründe çalışan Habib Sarıçiçek özellikle kış aylarında arıtma cihazlarında yaşanabilecek sorunlar hakkında bilgiler verdi.



Cihazın soğuk bir yerde bulunması durumunda dondan zarar görebileceğini belirten Sarıçiçek, buna karşın alınabilecek önlemleri sıraladı. Sarıçiçek; "Yaklaşık 11 yıldır bu sektörün içerisindeyim ilk deneyimim İhlas ev aletlerinde oldu, orada yaklaşık bir 6-6,5 yıl satış müdürlüğü yaptım su arıtma sektörü üzerine. Benim buralara gelmemdeki en büyük destekçim yine İhlas' dır hala güçlü bağlarım var. Su arıtma sektörü gerçekten bütün dünyada olması gereken bir sistem, her evde bulunması gereken bir sistem, fiyat bakımından da artık her ailenin alabileceği seviyelere indi. Herkesin evinde bir buzdolabı var bu sistemi de bu fiyatlara rahatlıkla edinebilirsiniz. Artık asgari ücretle çalışan evi kiran bir insan da evine bu sistemi kurdurabiliyor. Zaten Uşak'ta gözle görülür bir şekilde artış var." dedi.



Dönem itibariyle özellikle kalorifer tesisatı olmayan evlerde su arıtma cihazlarında donma olaylarının yaşanabildiğine değinen Sarıçiçek bunu minimuma indirgemenin yollarını şu şekilde sıraladı; " Biz Uşak merkez'de bununla pek karşılaşmıyoruz ama arıtma cihazlarını sadece Uşak merkeze takmıyoruz, köylerde de kullanım her geçen gün artıyor. Köylerimizdeki evlerin pencereleri yeterli miktarda içeriyi koruyamadığı için bu sistem de su ile çalıştığı için illaki kış aylarında dondurucu soğuklarda donmalar, patlamalar, çatlamalar oluyor,' Bunun için ne yapabiliriz?' derseniz. Su arıtma musluğumuzu çok az açık bıraktığımızda su hareket halinde olduğu için su da herhangi bir donma olmayacaktır, dolayısıyla genleşme olmadığı için suyun biriktiği yerlerde filtrelerinde patlama yapmıyor bu şekilde önlem alabilirsiniz en basiti bu. Diğer yönden birçok köy evinde ocaklar var belli günlerde suyun girişini kapatabilirsiniz, isterseniz oradaki ocağı yakabilirsiniz ya da izolasyon yapabilirsiniz bunlar kısmi olarak alabileceğiniz önlemler ama en güvenilir olanı musluğu çok hafif açık bırakmanız. Zaten günümüzde hava sıcaklıkları gerçeğe yakın bir şekilde tahmin edilebiliyor, sadece donlu günlerde bu önlemlerin alınması cihazın dondan zarar görmemesine engel olacaktır. "

