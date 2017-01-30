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Bisikletle dünya turu kar engeline takıldı



(Fotoğraflı)



Faruk Türkan

IĞDIR (İHA) - Hong Kong'tan 8 ay önce bisikletle dünya turuna çıkan iki arkadaş, Türkiye rotasında kar engeline takıldı.

8 ay önce Hong Kong'tan bisikletle yola çıkan Mıng ve Wallacl adındaki iki arkadaş, İran üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan iki arkadaş, Karadeniz bölgesi üzerinden İstanbul'a geçmek için Iğdır'ın Tuzluca ilçesine uğradı. Doğuda aşırı soğuk ve kar yağışı nedeniyle bisikletle zor anlar yaşadıklarını ifade eden Mıng ve Wallacl, "Olumsuz hava şartları nedeniyle fazla yol alamıyoruz. Soğuk ve kar nedeniyle Tuzluca ilçesinde mola verip, konaklayacağız. Hava şartlarının elvermesiyle yolumuza Kars rotasında devam edeceğiz" dediler.

(MSA-Y)



30.01.2017 17:12:10 TSI

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