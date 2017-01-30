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Forum Mersin'de Emoji Günleri



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Forum Mersin Alışveriş Merkezi, sosyal medyada duygu ve düşünceleri ifade etmek için kullanılan emojileri, ziyaretçilerle buluşturdu.

Forum Mersin'in eğlence dolu etkinlikleri tüm hızıyla sürüyor. Bu kapsamda, 21-28 Ocak 2017 tarihleri arasında Forum Mersin'de 'Emoji Günleri' düzenlendi. Renkli görüntülerin çıktığı etkinlikte, Forum Mersin misafirleri 'Emoji Ol' alanında belirledikleri emoji ifadeleriyle kendi yüzlerinden emoji oluşturup sonrasında tasarımlarını rozet olarak aldılar. Ziyaretçiler ayrıca, Nail Art alanında tırnaklarını emoji desenleri ile süslerken, "Emoji Kafası" etkinliğinde ise birbirinden eğlenceli emojileri seçme şansı yakalayarak, bu eğlenceli anı fotoğrafla ölümsüzleştirdiler. Kendi emojilerini de oluşturan katılımcılar, Forum Mersin'in çeşitli yerlerine yerleştirilen dev emoji dekorlarıyla eğlenceli anlar yaşadılar.

Forum Mersin minik ziyaretçilerini de unutmadı. Minik katılımcılar için oluşturulan atölyelerde çocuklar kendi emoji maskelerini tasarladılar. Etkinlik alanında minik ziyaretçileri hem eğlendiren hem de el becerilerini geliştirmelerini sağlayan renkli emoji aktiviteleri yer aldı.

Forum Mersin'in, ziyaretçileri için birbirinden eğlenceli etkinliklerine önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

(KYM-Y)



30.01.2017 17:13:07 TSI

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