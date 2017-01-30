30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gaziantep'te 734 yıllık tarih gün yüzünde

30 Ocak 2017 Pazartesi, 17:13
Gaziantep'te 734 yıllık tarih gün yüzünde
Gaziantep'te 734 yıllık tarih gün yüzünde

GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi, 734 yıllık Pişirici Kasteli bünyesinde bulunan yerin 7 metre altındaki mesciti, yaklaşık 80 yıl aradan sonra ibadete açıyor.
Şahinbey Belediyesi tarihi dokuya hayat vermeye devam ediyor. Yapmış olduğu sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarıyla bir çok tarihi yapıyı günümüze kazandırarak vatandaşın hizmetine sunan Şahinbey Belediyesi 734 yıllık Pişirici Kasteli bünyesinde bulunan yerin 7 metre altındaki mescidi yaptığı restorasyon çalışmalarıyla yeniden ibadete açıyor.
Geçtiğimiz yıl Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Şahinbey Belediyesi'ne devredilen Pişirci Kasteli'nin tüm bakım ve onarımı aslına uygun bir şekilde düzenlendi.
Dünyada sadece Gaziantep'te bulunuyor
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kastellerin dünyada sadece Gaziantep'te bulunan su yapıları olduğunu belirterek, "Geçmişten günümüze kadar gelen 6 kastel bulunuyor. Bunların en önemlisi Pişirici Kasteli'dir. Kastellere sular, yer altından tüneller vasıtasıyla geliyor. Bu yapının tarihine baktığınız zaman miladi 1283 yılında yapılmış. Günümüze kadar birkaç kez restorasyon geçirmiş. Su kanalları halen aktif olarak görevini görüyor. Buradaki mescidi 1,5 aylık bir düzenleme çalışmasının ardından aktif hale getiriyoruz. Mescitte 5 vakit namaz kılınacak. Diğer mekânlar da hem gezme hem de kullanılmak amaçlı halkın hizmetine açılmış olacak. Buradaki yapının eşi benzeri dünya ve Türkiye'de yok" şeklinde konuştu.
Dünyada ses getirecek
Pişirici Kasteli'ni kısa süre önce hizmete açarak turizme kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "6 kastelimiz restorasyonları tamamlandıktan sonra dünyada ses getirecek. Buraya özel ziyaretçiler gelecektir. Hakikaten çok farklı yapılar. Özellikle yaz aylarında çok serin oluyor. Kentteki Pişirici ve diğer kastellerin yaklaşık 300 bin ziyaretçisi olmasına karşın, 1,5 ay içinde tüm çalışmaların tamamlanmasıyla belki de milyonları bulacak ziyaretçileri bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.
(OE-Y)

30.01.2017 17:18:23 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Genç kızın burun ameliyatı sonrası hayatını kaybetmesi
YEREL

GENÇ KIZIN BURUN AMELİYATI SONRASI HAYATINI KAYBETMESİ
İki kurum arasında imzalanan protokolün çalışmaları başladı
YEREL

İKİ KURUM ARASINDA İMZALANAN PROTOKOLÜN ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Minik yüzücüler Ata için kulaç attı
YEREL

MİNİK YÜZÜCÜLER ATA İÇİN KULAÇ ATTI

Sanko Üniversitesi Rektörü istifa etti
YEREL

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ İSTİFA ETTİ
Cerabluslu öğretmenlere seminer
YEREL

CERABLUSLU ÖĞRETMENLERE SEMİNER
Şehitkamil'de yüzücüler küçük, geleceğe yatırım büyük
YEREL

ŞEHİTKAMİL'DE YÜZÜCÜLER KÜÇÜK, GELECEĞE YATIRIM BÜYÜK
Sanko Üniversitesi Rektörü Sınav görevinden istifa etti
YEREL

SANKO ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ SINAV GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
GAPTARIM fuarı kapandı
YEREL

GAPTARIM FUARI KAPANDI
GAÜN'den polis okuluna eğitim desteği
YEREL

GAÜN'DEN POLİS OKULUNA EĞİTİM DESTEĞİ
Türkiye'de makarna üretiminin de başkenti Gaziantep'tir
YEREL

TÜRKİYE'DE MAKARNA ÜRETİMİNİN DE BAŞKENTİ GAZİANTEP'TİR
Gaziantep'te erkek cesedi bulunması
YEREL

GAZİANTEP'TE ERKEK CESEDİ BULUNMASI
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL

GAZİANTEP TİCARET BORSASI
Gaziantepli kadınlardan birbirinden şık ve güzel lavanta keseleri
YEREL

GAZİANTEPLİ KADINLARDAN BİRBİRİNDEN ŞIK VE GÜZEL LAVANTA KESELERİ
Frankfurt Türk Tiyatro Festivaline ödül yağdı
YEREL

FRANKFURT TÜRK TİYATRO FESTİVALİNE ÖDÜL YAĞDI
Gaziantep'te &quot;Tema Yerel Yönetim Programı&quot; verildi
YEREL

GAZİANTEP'TE "TEMA YEREL YÖNETİM PROGRAMI" VERİLDİ
Ak Parti Genel Sekreteri Gül'den Ömer Aykut'a ziyaret
YEREL

AK PARTİ GENEL SEKRETERİ GÜL'DEN ÖMER AYKUT'A ZİYARET
Koçer'den Bizce Yağ standına ziyaret
YEREL

KOÇER'DEN BİZCE YAĞ STANDINA ZİYARET
Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu:
YEREL

SANKO HOLDİNG ONURSAL BAŞKANI ABDULKADİR KONUKOĞLU:
GSO'da, &quot;Mesleki yeterlilik belgesi&quot; sınavları hız kesmiyor
YEREL

GSO'DA, "MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ" SINAVLARI HIZ KESMİYOR
Fadıloğlu MST Standında
YEREL

FADILOĞLU MST STANDINDA
Tava ocakta unutulunca yangın çıktı
YEREL

TAVA OCAKTA UNUTULUNCA YANGIN ÇIKTI
Okul çevresinde kalitesiz ürün satıldığı iddiası
YEREL

OKUL ÇEVRESİNDE KALİTESİZ ÜRÜN SATILDIĞI İDDİASI
Fırat Kalkanı Harekatı
YEREL

FIRAT KALKANI HAREKATI
Gaziantep'te umre ödüllü Siyer sınavına 8 bin kişi katıldı
YEREL

GAZİANTEP'TE UMRE ÖDÜLLÜ SİYER SINAVINA 8 BİN KİŞİ KATILDI