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Gaziantep'te 734 yıllık tarih gün yüzünde



GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediyesi, 734 yıllık Pişirici Kasteli bünyesinde bulunan yerin 7 metre altındaki mesciti, yaklaşık 80 yıl aradan sonra ibadete açıyor.

Şahinbey Belediyesi tarihi dokuya hayat vermeye devam ediyor. Yapmış olduğu sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmalarıyla bir çok tarihi yapıyı günümüze kazandırarak vatandaşın hizmetine sunan Şahinbey Belediyesi 734 yıllık Pişirici Kasteli bünyesinde bulunan yerin 7 metre altındaki mescidi yaptığı restorasyon çalışmalarıyla yeniden ibadete açıyor.

Geçtiğimiz yıl Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Şahinbey Belediyesi'ne devredilen Pişirci Kasteli'nin tüm bakım ve onarımı aslına uygun bir şekilde düzenlendi.

Dünyada sadece Gaziantep'te bulunuyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, kastellerin dünyada sadece Gaziantep'te bulunan su yapıları olduğunu belirterek, "Geçmişten günümüze kadar gelen 6 kastel bulunuyor. Bunların en önemlisi Pişirici Kasteli'dir. Kastellere sular, yer altından tüneller vasıtasıyla geliyor. Bu yapının tarihine baktığınız zaman miladi 1283 yılında yapılmış. Günümüze kadar birkaç kez restorasyon geçirmiş. Su kanalları halen aktif olarak görevini görüyor. Buradaki mescidi 1,5 aylık bir düzenleme çalışmasının ardından aktif hale getiriyoruz. Mescitte 5 vakit namaz kılınacak. Diğer mekânlar da hem gezme hem de kullanılmak amaçlı halkın hizmetine açılmış olacak. Buradaki yapının eşi benzeri dünya ve Türkiye'de yok" şeklinde konuştu.

Dünyada ses getirecek

Pişirici Kasteli'ni kısa süre önce hizmete açarak turizme kazandırdıklarını belirten Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "6 kastelimiz restorasyonları tamamlandıktan sonra dünyada ses getirecek. Buraya özel ziyaretçiler gelecektir. Hakikaten çok farklı yapılar. Özellikle yaz aylarında çok serin oluyor. Kentteki Pişirici ve diğer kastellerin yaklaşık 300 bin ziyaretçisi olmasına karşın, 1,5 ay içinde tüm çalışmaların tamamlanmasıyla belki de milyonları bulacak ziyaretçileri bekliyoruz'' ifadelerini kullandı.

(OE-Y)



30.01.2017 17:18:23 TSI

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