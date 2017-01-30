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Çalışmayan trafik ışıkları sürücülere zor anlar yaşatıyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesine giriş ve çıkışı sağlayan ve trafik akışının yoğun olduğu Kahta Devlet Hastanesi kavşağında trafik ışıklarının çalışmaması sürücülerin tepkisini çekti.

Kahta ilçesinin girişinde bulunan trafik ışıklarının bozulmasıyla trafik akışı güçleşirken, durum kazalara da davetiye çıkarıyor. Kahtalı vatandaşlar sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.

Kavşağı sık sık kullanan sürücüler, yetkilere seslenerek, sıkıntı veren trafik ışıklarının bir an önce onarılmasını istiyor.

Mahalle sakinleri ise, trafik ışıklarının çalışmasından dolayı büyük sıkıntı çektiklerini belirterek, "Sık sık bu yolu kullanıyoruz. Trafik ışıkları çalışmadığı için karşıya geçmekte zorlanıyoruz. Arabaların durup durmayacağını kestiremiyoruz. Ayrıca kavşağımızın kuzey yamacında yaya geçidi de bulunmuyor. Karşıya geçmek istediğimiz zaman araçların kullandığı kavşak göbeğini kullanmak zorunda kalıyoruz. Trafik çalışırken bile zorluk çekiyorduk. Trafik ışıklarının çalışmamasıyla karşıya geçmemiz daha da güçleşti" ifadelerini kullandı.

(HT-OE-Y)



30.01.2017 17:20:36 TSI

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