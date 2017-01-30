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Ak Gençlikten Osmanlı Otağı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 17:16
Ak Gençlikten Osmanlı Otağı
Ak Gençlikten Osmanlı Otağı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Osmanlı Devletinin kuruluş yıldönümü etkinlikleri hafta sonu boyunca sürdürüldü. Gençlik Kolları üyeleri tarafından Havuzbaşı Kent Meydanında Osmanlı Otağı haline getirilen alanda, cihanda kurulmuş Türk Devletlerinin bayrakları sergilendi. Osmanlı Devletinin kurulumunu anlatan ve Gençler tarafından hazırlanan gazete ise vatandaşlara dağıtıldı. Soğuk havaya rağmen Erzurum Büyükşehir Belediy7ese Mehteran Birliği verdiği konserle vatandaşları mesh etti. Etkinliklere Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mevlüt Doğan ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ünsal Kıraç, yaptıkları konuşmalarda tarih ve gençlik şuurunu ele aldı. Otağda gençlerle sohbet eden protokol üyeleri, gerçekleşen çalışmalardan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.
Programı tertip eden İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Faruk Yarba, yaptığı açıklamada, gençliğin ecdadı unutmaması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi; "Osmanlı'nın adaletini, Osmanlı'nın gücünü gençliğe çok iyi anlatmalıyız. Sadece anlamak yetmez yaşamak da gerekir. Tarihini unutan nesiller yok olmaya yüz tutar. Biz ecdadımızın bizlere bıraktığı bu cennet vatanı her zaman ileriye taşım ak adına çalışan gençler olacağız. Bunu yaparken hem geleceğimize çalışacağız hem de geçmişimizi bileceğiz. Bu amaçla böyle bir organizasyon düzenledik. İki gün boyunca güzel etkinlikler gerçekleştirildi. Emeği geçenlere bizlere destek olanlara yönetimim adına teşekkür ederim" diye konuştu.
Etkinlikler boyunca bir çok tarihçi ve yazar alanda konuşmalar yaparak gençlerle birlikte sohbet etti.
(ERZ-AT-Y)

30.01.2017 17:21:30 TSI
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