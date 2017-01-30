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Tokat'ta "Engelsiz İstihdam" projesi

- Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi tarafından 30 engelli bireyin 12 ay süre ile eğitim göreceği 120 bin euroluk "Engelsiz İstihdam" projesinin açılışını yaptı.



(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi tarafından 30 engelli bireyin 12 ay süre ile eğitim göreceği 120 bin euroluk "Engelsiz İstihdam" projesinin açılışını yaptı.

Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığının Türkiye'de Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında Tokat Belediyesi Yeşilırmak Bilgi Evi'nde uygulamaya başladıkları "Engelsiz İstihdam" projesinin açılış programı Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun katılımı ile yapıldı. Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Sakatlar Derneği Tokat Şubesi Başkanı Ali Aras, Avrupa Birliği destekli projede 30 tane engelli bireyin eğitim gördüğünü söyledi. Engelli bireylerin proje kapsamında haftanın 5 günü evlerinden alınarak kurs merkezine getirildiğini ve öğle yemeklerinin burada verildiğini belirten Başkan Aras, proje sayesinde engelli bireylerin evinden çıkarak zamanlarını değerlendirebildiğine dikkat çekti. Projenin finansmanının 120 bin euro olduğunu ve proje kapsamında 7 kişinin istihdam edilerek sigortalı olarak çalıştığını ifade eden Başkan Aras, "Proje 12 ay boyunca devam edecek ve 30 kursiyerimizden 3'ü iş garantisi almış olacak. Biz dernek olarak sosyal sorumluluğumuzun her zaman farkındayız. Farkında olarak da bundan sonra çalışmaya devam edeceğiz" dedi.



"Gerçekten burada bir başarı var, bir başarı öyküsü var"

Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu projenin önemine değinerek, "Üzerinde yaşadığımız bu topraklar, dünya, yeryüzü bize emanet, hepimiz bu toprak parçasında bu dünyada yaşıyoruz. Dünyamızı koruyoruz, çevremizi koruyoruz, beraber ve birlikte Allah'ın verdiği ömür süresince de yaşamaya devam edeceğiz. Bu dünyada birbirimize bağlı, el ele, kol kola, omuz omuza yaşayan insanlarız. Bunları yaparken de hepimizin birbirimize karşı sorumlulukları var. İyi insan olmak gibi bir sorumluluğumuz var, bu ülkeye bu şehre borçlarımız var bu borcu ödememiz lazım. Birer fert olarak da hem kendimize, hem bizden umudu olanlara, hem ailemize karşı sorumluluklarımız var. Buradan yola çıkarak bir beceri elde edeyim, buradaki kurslardan bir takım bilgiler elde edelim ve bunu ileride kullanarak kendimize fayda sağlayalım. Biz de bir söz vardır 'marifet iltifata tabidir' diye. Gerçekten burada bir başarı var, bir başarı öyküsü var. Avrupa Birliği'ne bu projeyi yazmak, bu projeden bir meblağ almak ve bunun ötesinde de bir istihdam oluşturarak insanların buralardan sonra da çalışması son derece önemli" diye konuştu.

Başkan Eroğlu daha sonra eğitim gören kursiyerleri de sınıflarında ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

(Nİ-SLH-Y)



30.01.2017 17:21:56 TSI

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