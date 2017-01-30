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ASP İl Müdürlüğü, şiddete maruz kalan engelli gence sahip çıktı



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ERZURUM (İHA) - Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Cemil İlbaş, Palandöken Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Cemil Yeşilyurt ve Sosyal Çalışmacı İlhami Yeşilyurt, Erzurum Palandöken'de şiddete maruz kalan engelli Muhammet Lütfü Arpat'ı ziyaret evinde ederek, babası Sinan Arpat'an olay hakkında bilgi aldı.

İlbaş, engelli çocuğun davasında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün müdahil olacağını belirterek, aileye psikolog desteği sağladıklarını ifade etti.

Kamu vicdanının yaşanan bu olumsuz süreç konusunda üstün geleceğini ve suçluların cezalandırılacağını belirten ilbaş, '' Şiddetin her türlüsüne karşıyız. Yaşanan bu olayda engellinin şiddet görmesi ise yaşanan durumu daha da vahimleştiriyor. Kurum olarak şiddete maruz kalan Arpat ailesine elimizden gelen imkanlar doğrultusunda destek vereceğiz. Kurumumuz hukuk birimi bu davaya müdahil oldu. Ayrıca psikolojik olarak olumsuz etkilenen ailemize psikolog desteği sağladık. Kurum psikoloğumuz belirli periyotlarla mağdur ailenin evine giderek, destek verecek. Bakanlık olarak belirlediğimiz ''Biz büyük bir aileyiz kimsenin kaybolmasına izin vermeyiz'' misyonuyla mağdur vatandaşlarımıza elimizden geleni yapmaya hazırız'' dedi.

İlbaş, ayrıca Arpat ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Devletin şefkatli elini yanımızda görmek bizi mutlu etti

Palandöken Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Cemil Yeşilyurt ise ailenin engelli evde bakım hizmetlerinden yararlandığını anımsatarak, aileye destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.

İkisi zihinsel engelli 3 çocuk babası olan Sinan Arpat, ise yaşananları ailesinin psikolojisini olumsuz etkilediğini belirerek, kabus dolu günler yaşadıklarını ifade etti.

Çocuklarını çok sevdiğini belirten Arpat, ' Çocuğumun darp edilmesi çok zorumuza gitti. Benim, eşimin ve çocuklarımın psikolojisi bozuldu. O kamere kayıtlarını izledikçe içimiz param parça oluyor. Ama gerekenin yapılmasını istiyorum' 'dedi.

Arpat, İlbaş ve beraberindekilere teşekkür ederek, devletin şefkatli elini yanlarında görmekten mutlu olduğunu ifade etti.

(ÖB-ÖB-Y)



30.01.2017 17:22:49 TSI

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