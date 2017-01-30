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AFAD personeline İngilizce kursu

30 Ocak 2017 Pazartesi, 17:21
AFAD personeline İngilizce kursu
AFAD personeline İngilizce kursu

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinin görev alanının sadece yurt içiyle sınırlı olmayıp yurt dışında da zaman zaman görevlerinin olması ile birlikte INSARAG (Üye ülkelerin resmî Afet müdahale kurumları ile arama kurtarma çalışmalarında yer alan sivil toplum kuruluşları ağı) eğitimi kapsamında da personelin yabancı dil öğrenme ihtiyacı bulunduğu bu kasamda personelin yabancı dil öğrenme ihtiyacının kurum bünyesinde verilen eğitimlerle giderildiği bildirildi.
Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'de personel için düzenlenen kursla İngilizce eğitimi veriyor. Yakutiye Halk Eğitim Merkezinden İngilizce öğretmeni Kenan Akgül tarafından ücretsiz olarak verilen kursa katılan AFAD personeli, haftada 4 gün, günlük 4 saat İngilizce eğitim görüyor.
Düzenlenen kursla ilgili bilgi veren Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürü Selahattin Karslı kursu düzenlemelerindeki amaçlarını anlattı. Karslı, "AFAD olarak görev alanımız sadece yurt içi ile sınırlı değil. Yurt dışında da ihtiyaç duyulduğunda personelimiz görev alıyor. Personelimizin bu manada yabancı dil eksiklerini gidermek amacı ile görevlerinin dışında arta kalan zamanlarını bu kursu düzenleyerek gidermeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Erzurum büyük bir olimpiyata EYOF'a ev sahipliği yapacak. Bu anlamda olimpiyatlarda da görev alacak personelimizin de bu kurs sayesinde gelecek olan yabancı misafirlerimize yardımcı olacağı kanısındayım. Ücretsiz olarak aldığımız bu eğitime Personelimizin de ilgisi oldukça fazla" diye konuştu.
(ERZ-AT-Y)

30.01.2017 17:26:21 TSI
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