30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Büyükkılıç: "Kayserispor'u kutluyorum"

30 Ocak 2017 Pazartesi, 17:23
Başkan Büyükkılıç: "Kayserispor'u kutluyorum"
Başkan Büyükkılıç: "Kayserispor'u kutluyorum"

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor hafta sonu oynamış olduğu karşılaşmada Fenerbahçe'yi 4-1'lik skorla yenmesinin Kayseri şehri için bir kazanç olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor kulübünü kutladı.
Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yi konuk ederek en iyi misafirperverliğimizi yerine getirdik. Çünkü konuk bizim için çok önemlidir. Ancak spor centilmenlik ve oyun ister bu açıdan konuk etiğimiz Fenerbahçe takımı ile çok iyi bir karşılaşma ve doya doya bir futbol 4 gol atarak sporun gereğini yerine getirdik. Her takım sahaya yenmek için çıkar biz de Kayseri tek yürek olarak oynadığımız bu karşılaşmada Fenerbahçe'yi 4-1 yenerek şehrimiz için muazzam bir skora imza attık. Bu zafer Kayserispor'un yanında Kayseri halkınındır. Kayserispor'un tüm sporcuları ve teknik heyeti ve özellikle yeni yönetimi kutluyorum." dedi
Spor Toto süper Lig'in 19. haftasında dün akşam oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında sahadan 4-1'lik skorla galip ayrılan Kayserispor, Fenerbahçe'ye unutamayacağı bir mağlubiyet yaşattığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'da alınan bu skoru memnuniyetle karşılandığını ve takıma sahip çıkıldığı taktir edildiğnde Kayserispor'un neler yapılabileceğinin bir kez daha ortaya konduğunu kaydetti.
Kulüp yöneticilerini, futbolculara ve Sergen Hoca'yı hemşerileri adına teşekkür ettiğini bir kez daha yenileyen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'a sahip çıkan, destekleyen ve her zaman birlikteliği ile tek yürek olan Kayserispor taraftarlarını da kutladığını sözlerini ekledi.
(SK)

30.01.2017 17:27:44 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

KASKİ'de kuyu binası yapım ihalesi
YEREL

KASKİ'DE KUYU BİNASI YAPIM İHALESİ
(özel haber) Çocuklarda teknoloji bağımlılığına dikkat!
YEREL

(ÖZEL HABER) ÇOCUKLARDA TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA DİKKAT!
El işi göz nuru eserler takdir topluyor
YEREL

EL İŞİ GÖZ NURU ESERLER TAKDİR TOPLUYOR
Başkan Çelik Kayak Okulu'nda
YEREL

BAŞKAN ÇELİK KAYAK OKULU'NDA
KTO, EMITT Fuarında Kayseri Standına Katkı Sağladı
YEREL

KTO, EMITT FUARINDA KAYSERİ STANDINA KATKI SAĞLADI
Odakır'dan dükkanı yanan esnafa ziyaret
YEREL

ODAKIR'DAN DÜKKANI YANAN ESNAFA ZİYARET
&quot;Mimarsinan OSB Dijital Sanayi Olma Yolunda&quot;
YEREL

"MİMARSİNAN OSB DİJİTAL SANAYİ OLMA YOLUNDA"
Melikgazi'de okullar ilaçlanıyor
YEREL

MELİKGAZİ'DE OKULLAR İLAÇLANIYOR
Yeni Kocasinan'da kentsel dönüşüm için kura heyecanı
YEREL

YENİ KOCASİNAN'DA KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN KURA HEYECANI
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik:
YEREL

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ÇELİK:
Kayserispor gollerini Fenerbahçe'ye saklıyor
YEREL

KAYSERİSPOR GOLLERİNİ FENERBAHÇE'YE SAKLIYOR
Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

KAYSERİ'DE FETÖ/PDY SORUŞTURMASI
Çolakbayrakdar Down Sendromlu Gence Futbol Keyfi Yaşattı
YEREL

ÇOLAKBAYRAKDAR DOWN SENDROMLU GENCE FUTBOL KEYFİ YAŞATTI
Başkan Çolakbayrakdar, down sendromlu gençle birlikte maç izledi
YEREL

BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR, DOWN SENDROMLU GENÇLE BİRLİKTE MAÇ İZLEDİ
Kitap Sizden Tiyatro Büyükşehir'den
YEREL

KİTAP SİZDEN TİYATRO BÜYÜKŞEHİR'DEN
Milli Atlet Elvan Abeylegesse Kayseri OSB'yi ziyaret etti
YEREL

MİLLİ ATLET ELVAN ABEYLEGESSE KAYSERİ OSB'Yİ ZİYARET ETTİ
Vali Kamçı üçüncü kez halkla buluşuyor
YEREL

VALİ KAMÇI ÜÇÜNCÜ KEZ HALKLA BULUŞUYOR
Multifokal Ameliyat Sayesinde Gözlük Kullanımına Son
YEREL

MULTİFOKAL AMELİYAT SAYESİNDE GÖZLÜK KULLANIMINA SON
Yetişkinlerin yüzde 80'i bel ağrısı ile karşılaşıyor
YEREL

YETİŞKİNLERİN YÜZDE 80'İ BEL AĞRISI İLE KARŞILAŞIYOR
MÜSİAD Genel Başkanı Olpak, &quot;Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Sisstemi Konusunda Herkes Üzerine Düşen Görevi Yapacak&quot;
YEREL

MÜSİAD GENEL BAŞKANI OLPAK, "YENİ ANAYASA VE CUMHURBAŞKANLIĞI SİSSTEMİ KONUSUNDA HERKES ÜZERİNE DÜŞEN GÖREVİ YAPACAK"
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki:
YEREL

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI ÖZHASEKİ:
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG