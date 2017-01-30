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Başkan Büyükkılıç: "Kayserispor'u kutluyorum"



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KAYSERİ (İHA) - Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor hafta sonu oynamış olduğu karşılaşmada Fenerbahçe'yi 4-1'lik skorla yenmesinin Kayseri şehri için bir kazanç olduğunu belirten Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor kulübünü kutladı.

Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'yi konuk ederek en iyi misafirperverliğimizi yerine getirdik. Çünkü konuk bizim için çok önemlidir. Ancak spor centilmenlik ve oyun ister bu açıdan konuk etiğimiz Fenerbahçe takımı ile çok iyi bir karşılaşma ve doya doya bir futbol 4 gol atarak sporun gereğini yerine getirdik. Her takım sahaya yenmek için çıkar biz de Kayseri tek yürek olarak oynadığımız bu karşılaşmada Fenerbahçe'yi 4-1 yenerek şehrimiz için muazzam bir skora imza attık. Bu zafer Kayserispor'un yanında Kayseri halkınındır. Kayserispor'un tüm sporcuları ve teknik heyeti ve özellikle yeni yönetimi kutluyorum." dedi

Spor Toto süper Lig'in 19. haftasında dün akşam oynanan Kayserispor-Fenerbahçe maçında sahadan 4-1'lik skorla galip ayrılan Kayserispor, Fenerbahçe'ye unutamayacağı bir mağlubiyet yaşattığını ifade eden Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'da alınan bu skoru memnuniyetle karşılandığını ve takıma sahip çıkıldığı taktir edildiğnde Kayserispor'un neler yapılabileceğinin bir kez daha ortaya konduğunu kaydetti.

Kulüp yöneticilerini, futbolculara ve Sergen Hoca'yı hemşerileri adına teşekkür ettiğini bir kez daha yenileyen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor'a sahip çıkan, destekleyen ve her zaman birlikteliği ile tek yürek olan Kayserispor taraftarlarını da kutladığını sözlerini ekledi.

(SK)



30.01.2017 17:27:44 TSI

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