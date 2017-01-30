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2017'nin en iyi vitrinin yarışması sonuçlandı



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - 67 Burda Alışveriş Merkezi, mağazalar arasında düzenlediği yeni yıl ve kış konseptli sosyal medya vitrin yarışmasının birincisi seçildi.

Yeni yıl ve kış mevsimiyle beraber Alışveriş Merkezi bünyesinde bulunan mağazaların vitrin görsellerinin değişmesiyle birlikte sosyal medya yeni yıl ve kış konseptli yılın vitrini yarışması düzenlendi.

Yarışma sosyal medya facebook.com/67BurdaAVM adresi üzerinden sayfayı beğenip, en çok beğeni alan mağazalar arasında yapılırken, 478 takipçi, 2.926 beğeni ile C.C.S Sarar mağazası seçildi.

67 Burda Alışveriş Merkezi bünyesinde olan C.C.S. Sarar mağazası 500 TL değerinde hediye çeki kazandı. Ayrıca sosyal medyada oy vererek mağazayı birinci yapan kişiler arasında yapılan çekilişte ise Eda Aydın, Can Oktay, Akın Balcı, Buse Korkmaz, Esra Onur Doğar olmak üzere C.C.S Sarar mağazasında kullanabilecekleri 5 kişiye 50 ' şer TL'lik hediye çeki verildi.

(SÖ-OA-Y)



30.01.2017 17:28:28 TSI

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