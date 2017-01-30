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FADEF'ten Fatsa'da ilk toplantı

30 Ocak 2017 Pazartesi, 17:24
FADEF'ten Fatsa'da ilk toplantı
FADEF'ten Fatsa'da ilk toplantı

(Fotoğraflı)

Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Fatsa Dernekler Federasyonu (FADEF) Başkan ve Yönetimi Fatsa'da bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Ev sahipliğini Fatsalı iş adamı Muammer Coşkun'un yaptığı toplantıda FADEF Başkanı Yakup Yeşiltaş, her fırsatta bu tür istişare toplantılarının Fatsa'daki üyelerle yapacaklarını söyledi. Yeşiltaş, "Derneğimizin genel merkezi İstanbul'da bulunmaktadır. Oradaki dernek başkanlarımızla sık sık görüşme fırsatı buluyoruz. Ancak buradaki başkan arkadaşlarımızla yeterince görüşme fırsatı bulamıyoruz. Biz de ancak buraya geldiğimiz zaman başkan arkadaşlarımızla faaliyetlerimiz konusunda istişarede bulunuyoruz. Yeni bir federasyonuz. 7 dernekle kurulduk şu an ve 17 dernekle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Düşündüğümüz projelerimizi birlikte hayata geçireceğiz. Yeni kurduğumuz bu federasyonumuzun içinde birlik, beraberlik ve sevgi vardır. İnşallah Fatsa'mıza hayırlı olur" dedi.
Toplantının ev sahipliğini yapan FADEF Başkan Yardımcısı Muammer Coşkun ise yaptığı açıklamada, "Fatsa ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bizim acilen İstanbul'da ve Fatsa'da ofisimizi tutup tabelamızı asmamız lazım. İstanbul'da her konuda federasyonumuz adına belirleyici olmamız gerekir. Tüm arkadaşlarımızın el birliği içinde olmasını, güç vermesini istiyoruz. Federasyonumuzun İstanbulumuza ve Fatsamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.
(AA-SLH-Y)

30.01.2017 17:29:29 TSI
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