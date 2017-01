YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. FADEF'ten Fatsa'da ilk toplantı

ORDU (İHA) - Fatsa Dernekler Federasyonu (FADEF) Başkan ve Yönetimi Fatsa'da bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Ev sahipliğini Fatsalı iş adamı Muammer Coşkun'un yaptığı toplantıda FADEF Başkanı Yakup Yeşiltaş, her fırsatta bu tür istişare toplantılarının Fatsa'daki üyelerle yapacaklarını söyledi. Yeşiltaş, "Derneğimizin genel merkezi İstanbul'da bulunmaktadır. Oradaki dernek başkanlarımızla sık sık görüşme fırsatı buluyoruz. Ancak buradaki başkan arkadaşlarımızla yeterince görüşme fırsatı bulamıyoruz. Biz de ancak buraya geldiğimiz zaman başkan arkadaşlarımızla faaliyetlerimiz konusunda istişarede bulunuyoruz. Yeni bir federasyonuz. 7 dernekle kurulduk şu an ve 17 dernekle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Düşündüğümüz projelerimizi birlikte hayata geçireceğiz. Yeni kurduğumuz bu federasyonumuzun içinde birlik, beraberlik ve sevgi vardır. İnşallah Fatsa'mıza hayırlı olur" dedi.

Toplantının ev sahipliğini yapan FADEF Başkan Yardımcısı Muammer Coşkun ise yaptığı açıklamada, "Fatsa ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Bizim acilen İstanbul'da ve Fatsa'da ofisimizi tutup tabelamızı asmamız lazım. İstanbul'da her konuda federasyonumuz adına belirleyici olmamız gerekir. Tüm arkadaşlarımızın el birliği içinde olmasını, güç vermesini istiyoruz. Federasyonumuzun İstanbulumuza ve Fatsamıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

30.01.2017

