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Malatya Valisi Mustafa Toprak:

- "İlimizde sağlık sektöründe büyük gelişmeler yaşanıyor"



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MALATYA (İHA) - Malatya Valisi Mustafa Toprak, Malatya'nın sağlık sektöründe büyük gelişmeler kat ettiğini ve bir sağlık merkezi olma yönünde önemli adımlar attığını söyledi.

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekterliği yetkilileri ile bir araya gelerek Malatya'daki sağlık yatırımları hakkında brifing aldı.

Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Toprak'ın yanı sıra, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekteri Uz. Dr. Vahap Boztepe ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Burada konuşan Genel Sekreter Uz. Dr. Boztepe, Genel Sekreterlik bünyesinde 8 Devlet Hastanesi ve 1 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi olmak üzere toplam 9 sağlık tesisinde, hasta memnuniyeti odaklı bir çalışma sürdürdüklerini söyledi.

Malatya'daki sağlık yatırımları hakkında Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekteri Uz. Dr. Vahap Boztepe'den bilgiler alan Malatya Valisi Toprak ise, Malatya'nın sağlık sektöründe büyük gelişmeler kat ettiğini ve bir sağlık merkezi olma yönünde önemli adımlar attığını belirterek devam eden ve yeni yapılacak yatırımlar ile Malatya'nın Sağlık Turizminde de söz sahibi olacağını dile getirdi.

Malatya'nın sağlık sektöründeki gelişmesinde Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin yanı sıra İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile özel hastanelerin de büyük katkısı olduğunu kaydeden Vali Toprak, "Bunları ilimize kazandıran Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, Gümrük ve Ticaret Bakanı Av. Bülent Tüfenkci ve Malatya milletvekillerine teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

(BT-OE-Y)



30.01.2017 17:31:05 TSI

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