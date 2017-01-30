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Söke İnsan Hakları Kurulu denetimlerini sürdürüyor

(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Söke İlçe Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren ve Başkanlığını İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu'nun yaptığı İnsan Hakları Kurulu faaliyetlerine devam ediyor.

Vatandaşlardan gelen başvuru ve şikayetleri değerlendirmesinin yanında İlçe İnsan Hakları Kurulu'nun kamu kurum ve kuruluşlarını denetleme görevi de bulunuyor. Bu kapsamda Söke İlçe İnsan Hakları Kurulu emniyet ve jandarma ile hastaneler başta olmak üzere çeşitli kurumlarda denetlemelerini yapıyor.



Denetleme için Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde bulunan Kurul Başkanı Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ve kurul üyeleri, hasta ve hasta yakınlarını da es geçmedi. Geçmiş olsun dileklerini ileten Söke İnsan Hakları Kurulu, hasta ve hasta yakınlarına hastane hizmetlerinden memnun olup olmadıklarını da sordu. Vatandaşlar hastaneden memnuniyetlerini dile getirdi.

"Yapılan bu çalışmayla kurumların şartlarını gözlemleme yoluyla ölçmenin yanında vatandaşlarımızla temas da kurmuş oluyoruz" diyen Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; "Hastanemizde Başhekimimizden başlayıp, herkesin ellerinde geleni yaptığını görüyoruz. Hastanede izlenimlerimiz çok güzel. Mutlaka ufak tefek sorunlar var, olacak da. Yeni yapılacak ve Şubat ayında ihaleye çıkacak bina ile hastane şartlarımızın daha da iyileşeceğine inanıyoruz. İnsan Hakları Kurulu olarak yaptığımız bu çalışma bir anlamda denetleme, bir anlamda nezaket ziyareti. Sadece hastane değil emniyet müdürlüğümüz ve orada bulunan nezarethaneleri gezdik. İnsan Hakları Kurulu'nun 36 maddelik denetim formu şartlarına uygun olduğunu gördük. Bu denetim ve ziyaretler habersiz şekilde vergi dairesi, sosyal güvenlik kurumu gibi kamu kurumlarına zaman zaman yapılacak" dedi.

(LT-MB-Y)



30.01.2017 17:32:38 TSI

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