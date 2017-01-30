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Turgutlu'da dilenen çocuklarla ilgili zabıtadan çalışma

- Zabıta Daire Başkanı İra'dan Turgutlu'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, Turgutlu'da son günlerde artan özellikle yabancı uyruklu dilenci çocuklarla ilgili olarak Turgutlu Belediyesi zabıta ekipleriyle birlikte ortak çalışma içerisinde girdiklerini belirterek, "Dilendiği tespit edilen çocuklar ekiplerimizce alınarak çocuk şubeye ve yabancılar şubesine veya adreslerine teslim edilecek." dedi.

İl genelinde vatandaşların huzur ve güveni için görev başında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, Personel Şube Müdürü Kemal Kaplan ile birlikte Turgutlu Belediyesi Zabıta Müdürü Bülent Gökmen'i makamında ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyarette Turgutlu Belediyesi Zabıta ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerince yürütülecek olan ortak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Ortak çalışmalardan en önemlisinin Suriyeli çocukların dilenmesi olduğunu belirten Daire Başkanı Aydoğan İra, "Manisa Valiliği'nden bununla ilgili bizlere yazı geldi. Bu yazı doğrultusunda çalışmalarımız başladı. Dilendiği tespit edilen çocuklar ekiplerimizce alınarak çocuk şubeye ve yabancılar şubesine teslim edilmesi veya adreslerine teslim edilmesi hususu" diye konuştu.

Turgutlu'da kaldırım işgali konusunda da çalışmaların yapıldığının altını çizen Daire Başkanı Aydoğan İra, kaldırım işgali yaptığı tespit edilen esnaflara cezai işlem uygulandığını ve yürütülen çalışmaları yakından takip ettiğini söyledi. Daire Başkanı İra, Turgutlu'da son olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Irlamaz Vadisi'nde bulunan güvenlik birimlerinde denetim gerçekleştirdi.

(ÖND-Y)



30.01.2017 17:34:44 TSI

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