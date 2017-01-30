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Türkiye Sirki Manisalıları bekliyor



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çocuklara karne hediyesi olarak sunduğu, ancak hava muhalefeti nedeniyle gösterisi iptal olan Türkiye Sirki, bilet alan ve davetiyeleri olan vatandaşlar için 3-4-5 Şubat tarihlerinde yeniden sahne alacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin miniklere yeni yıl hediyesi olarak getirttiği, ancak hava muhalefeti nedeniyle yalnızca 2 gün açık kalabilen Türkiye'nin ilk uluslararası hayvansız sirki "Türkiye Sirki" Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, bilet alan ya da davetiyeleri bulunan vatandaşlar için 3-4-5 Şubat tarihlerinde yeniden sahne alacak. Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Bilet alan ya da davetiyeleri bulunan vatandaşlarımızın mağdur olmaması amacıyla Türkiye Sirki, 3-4-5 Şubat tarihlerinde eski Otogar içinde perde açacak. Bilet alan vatandaşlarımız, sirki ellerindeki biletlerle ziyaret edebilirler" denildi.

(ÖND-Y)



30.01.2017 17:39:08 TSI

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