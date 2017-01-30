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Ordu'da kar mücadelesi

- Karayolları ve kırsal alan yolları bakımından Türkiye'nin en uzun yol ağına sahip 2. ili olan Ordu'da, bölgenin engebeli ve dağlık coğrafyasında büyük bir mücadele verilerek yolları kardan kapalı kırsal bölgelere ulaşımı sağlamak için yoğun bir çalışma sergileniyor



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'da bölgeyi etkisi altına alan yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı yollar yoğun bir çalışma ile açılıyor.

Karayolları ve kırsal alan yolları bakımından Trabzon'dan sonra Türkiye'nin en uzun yol ağına sahip 2. ili olan Ordu'da, bölgenin engebeli ve dağlık coğrafyasında büyük bir mücadele verilerek yolları kardan kapalı kırsal bölgelere ulaşımı sağlamak için yoğun bir çalışma sergileniyor. Üç gün önce yağan kar sonrası 753 mahalleden 528'inin yolunun kardan kapandığı Ordu'da yoğun bir çalışma sonrasında yolların büyük bir bölümü açıldı. Halen 19 ünite yolunun açılmasına çalışan Ordu Büyükşehir Belediyesi, 350 personel, 282 araç ve iş makinesiyle karla mücadelesini sürdürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, il genelinde kar kalınlığının ortalama 71 cm'yi bulduğunu belirterek, "Grup yollarımızın açılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Aciliyet gerektiren müdahalelerin ardından mahalle yollarını ve diğer yolları açıyoruz. An itibarıyla ilimiz genelinde yaklaşık 313 mahalle yolunu açma çalışmalarımız devam ediyor. Şu ana kadar ise kapanan 118 mahalle yolumuz ulaşıma açıldı. Karla mücadele esnasında bu zamana kadar 23 hasta ve 13 cenaze için müdahalede bulunuldu. Yola çıkan vatandaşlarımızın araçlarında kış lastiği, zincir ve çekme halatı bulundurmasını istiyoruz. Halkımız herhangi bir olumsuz durumda Büyükşehir Belediyemizin 444 1 052 no'lu çağrı merkezini arayabilir. Hemşehrilerimizin bu konuda bizlere destek olmasını ve asılsız ihbarlarda bulunulmamasını istiyoruz" diye konuştu.

(MAK-SLH-Y)



30.01.2017 17:58:05 TSI

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