'Evet' zincirine Karabük iş dünyası da katıldı
(Fotoğraflı)
Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur'un "Güçlü Türkiye için ben de varım" çağrısına, Karabük iş dünyasından da destek mesajları gelmeye başladı.
Sosyal medyada başlatılan "Güçlü Türkiye için EVET" kampanyasına Karabük iş dünyası temsilcileri başta olmak üzere birçok isimden "Ben de varım" diyerek destek mesajları geldi.
Sosyal paylaşım siteleri Twitter ve Facebook'ta #Ben- DeVarım hastag'i ile yapılan anayasa değişikliği referandumuna destek paylaşımlarına Karabük iş dünyası kayıtsız kalmadı. MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur'un Karabük iş dünyasına taşıdığı kampanyaya Karabük TSO Başkanı Tuncay Özcan ve Esnaf Odaları Birlik Başkanı Nurettin Tümen'den destek mesajı geldi. Ülke genelinde çığ gibi büyüyen anayasa değişikliği referandumuna destek paylaşımlarına Karabük'te iş dünyasının temsilcilerinin yanı sıra işveren ve oda başkanlarından destek geliyor.
(YE-
30.01.2017 18:03:30 TSI
NNNN