Bozbey'in acı günü
(Fotoğraflı)
Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Edremit'i eski AK Partili Belediye Başkanı Yunus Bozbey'in babası Aslan Bozbey hayatını kaybetti.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Edremit eski Belediye Başkanı Yunus Bozbey'i 78 yaşındaki babası Aslan Bozbey'in cenazesi Bekir Efendi Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı. Bozbey'in cenazesine çok sayıda siyasi ve vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası Aslan Bozbey'in cenazesi Edremit Mezarlığında toprağa verildi. Eski Edremit Belediye Başkanı Yunus Bozbey cenaze sonrasında taziyeleri kabul etti.
(EME)
30.01.2017 18:02:43 TSI
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