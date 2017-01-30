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Başkan Alemdar cami cemaatiyle biraraya geldi



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, sabah namazı sonrası Bahçelievler Camii cemaatiyle bir araya geldi.

Sohbet eşliğinde cami cemaatiyle ve mahalle sakinleriyle birlikte kahvaltı eden Başkan Alemdar, gelen talep ve önerileri de dinleyerek yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Alemdar hayata geçirilecek projelerin Serdivan'ı daha da yukarılara taşıyacağını belirterek kaliteli hizmetin odak noktaları olduğunu söyledi. Sorunları birebir görüşerek çözmeye gayret ettiklerini belirten Alemdar, hizmette insan odaklı belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini ifade ederek herkesin huzur içerisinde yaşadığı bir Serdivan için çalıştıklarını kaydetti.

Serdivan'da yaşam alanlarının yanı sıra sosyal donatı alanları ile de vatandaşların yaşam kalitelerini arttırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Alemdar, içerisinde muhtarlık binasından, yürüyüş parkuruna, çocuk oyun guruplarından spor alanlarına kadar her ayrıntının yer aldığı meydanıyla, yine Çark Deresi kenarında inşa edilen ve o hat üzerinde hayata geçirilecek, yeni projelere örnek teşkil edecek Dereboyu Sosyal Donatı Alanı ile Bahçelievler'in çehresinin değiştiğini ve bu değişimin ivme kazanarak devam edeceğini söyledi.

(RŞ-İÇ)



30.01.2017 18:08:01 TSI

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