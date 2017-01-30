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MÜSİAD yönetimi Başkan Yılmaz'ı ziyaret etti

- Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz;

- "Karacasu'yu Karlovy Vary olarak planlıyoruz"

- MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat;

- "Bolu için temaslarımız sürüyor"



(Fotoğraflı)



Bülent Velioğlu

BOLU (İHA) - Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Bolu Şubesi, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı ziyaret etti.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, başkanlık makamında MÜSİAD'ın geçtiğimiz hafta gerçekleşen genel kurulunda görevi devralan Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

"Bolu için temaslarımızı sürdürüyoruz"

MÜSİAD Bolu Şube Başkanı Abdullah Abat, "MÜSİAD Bolu Şubesi olarak bizler Bolu için ne yapabiliriz düşüncesiyle temaslarımızı sürdürüyoruz. Bolumuz ve milletimiz adına bir yol haritasını çizdik. Üzerimize düşen bir şey varsa iş adamları ve sanayiciler olarak elimizden geleni yapacağız. Sürekli sizlerle temas haline olmayı umuyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Yılmaz, şube Başkanı Abat ve yönetim kurulu üyeleri ile sohbet ederek, yeni süreç için başarılar diledi. Ziyaret esnasında şehrin geleceğine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, "Bolu, tüm ilçeleriyle birlikte gelecekte nasıl bir il olması gerektiğinin kararını verdi" dedi.

"Bolu turizm, spor ve sağlık şehri olacak"

Yılmaz, Türkiye'de genel vizyonunu tamamlamış ilk ilin Bolu olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Artık Bolu şuan ne konuma geldi, nereye doğru gidiyor ve gelecekte nerede olacak' diye düşünmüyor. Bolu turizm, spor ve sağlık şehri olacak. Örneğin Karacasu'yu 'Karlovy Vary' (Dünyanın en ünlü kaplıca kentlerinden biri) olarak planladık. Tabi bu projelerde yatırımcılara çok büyük iş düşüyor. Şu an hem turizm, hem spor, hem de sağlık alanında yatırım yapacaklar için alt yapı olarak hazırız. Bu yatırımlar için MÜSİAD bünyesindeki yatırımcıları da davet edebiliriz."

Başkan Yılmaz, daha sonra MÜSİAD yönetimine Bolu'nun vizyon projeleri hakkında bir sunum yaptı.

(BV-İÇ)



30.01.2017 18:12:10 TSI

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