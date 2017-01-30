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'Huzur Türkiye-2' Operasyonunun Söke Bilançosu



(Fotoğraflı)



Levent Tuncer

AYDIN (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta sonu ülke genelinde akşam saatlerinde başlatılan 'Huzur Türkiye-2' uygulaması kapsamında Söke'da gerçekleşen denetimlerin detayları paylaşıldı.

Yaklaşık 5 saat süren ve tüm ülke genelinde eş zamanlı yapılan huzur operasyonu kapsamında, Söke'de 11 ekip, 122 personelin katılımıyla uygulamalar gerçekleştirildi. Emniyet Müdürlüğü'nün tüm birimlerinin katıldığı huzur operasyonunda suç ve suçlulara adeta göz açtırılmıyor.

Gerçekleştirilen Huzur Operasyonunda 39 işyeri kontrol edildi. 2 bin 501 şahıs sorgulandı, bu şahıslardan 5 şahıs gözaltına alınırken; 6 aranan şahısın yakalandığı öğrenildi. Gerçekleştirilen huzur operasyonunda iki şahsa 5 Bin 14 TL idari işlem yapılırken; 512 aracın kontrol edildiği, bin 262 TL trafik para cezası uygulandığı öğrenildi.

(LT-MB-Y)



30.01.2017 18:12:35 TSI

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