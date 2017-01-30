Atatürk Üniversitesi Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları'nda...
(Fotoğraflı)
ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen 28. Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları'nda (Universiade) Türkiye'den katılan toplam 20 kişilik sporcu kafilesine, 11 sporcusuyla destek veriyor.
Atatürk Üniversitesi, oyunlarda ülkemizi Alp Disiplini kategorisinde 2, Kayakla Atlama'da 3, Snowboard'da 2 ve Kısa Kulvar Sürat Pateni'nde 4 sporcuyla temsil ediyor.
29 Ocak'ta başlayan ve 55 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun yarışacağı şampiyona, 8 Şubatta sona erecek.
(ERZ-AT-Y)
30.01.2017 18:16:00 TSI
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