30 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Atatürk Üniversitesi Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları'nda...

30 Ocak 2017 Pazartesi, 18:11
Atatürk Üniversitesi Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları'nda...
Atatürk Üniversitesi Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları'nda...

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi, Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen 28. Dünya Üniversiteler Kış Spor Oyunları'nda (Universiade) Türkiye'den katılan toplam 20 kişilik sporcu kafilesine, 11 sporcusuyla destek veriyor.
Atatürk Üniversitesi, oyunlarda ülkemizi Alp Disiplini kategorisinde 2, Kayakla Atlama'da 3, Snowboard'da 2 ve Kısa Kulvar Sürat Pateni'nde 4 sporcuyla temsil ediyor.
29 Ocak'ta başlayan ve 55 ülkeden yaklaşık 2 bin sporcunun yarışacağı şampiyona, 8 Şubatta sona erecek.
(ERZ-AT-Y)

30.01.2017 18:16:00 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

FIS Kayakla Atlama Kıtalararası Kupası
YEREL

FIS KAYAKLA ATLAMA KITALARARASI KUPASI
İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı İşbirliği Protokolü İmzalandı
YEREL

İNFAZ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ PROGRAMI İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
Ak Parti yönetimi bir taşla iki kuş vuruyor
YEREL

AK PARTİ YÖNETİMİ BİR TAŞLA İKİ KUŞ VURUYOR
AFAD personeline İngilizce kursu
YEREL

AFAD PERSONELİNE İNGİLİZCE KURSU
ASP İl Müdürlüğü, şiddete maruz kalan engelli gence sahip çıktı
YEREL

ASP İL MÜDÜRLÜĞÜ, ŞİDDETE MARUZ KALAN ENGELLİ GENCE SAHİP ÇIKTI
Ak Gençlikten Osmanlı Otağı
YEREL

AK GENÇLİKTEN OSMANLI OTAĞI
Doğu Anadolu için kuvvetli kar uyarısı
YEREL

DOĞU ANADOLU İÇİN KUVVETLİ KAR UYARISI
Şehit yakınından Vali Azizoğlu'na teşekkür ziyareti
YEREL

ŞEHİT YAKININDAN VALİ AZİZOĞLU'NA TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Vali Azizoğlu, &quot;Buza tırmanmak heyecan vericiydi&quot;
YEREL

VALİ AZİZOĞLU, "BUZA TIRMANMAK HEYECAN VERİCİYDİ"
Doğu Anadolu'da kış
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA KIŞ
Milletvekili Ilıcalı, Buz Festivaline sıcaklık kattı
YEREL

MİLLETVEKİLİ ILICALI, BUZ FESTİVALİNE SICAKLIK KATTI
Başkan Topbaş Erzurum standını ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN TOPBAŞ ERZURUM STANDINI ZİYARET ETTİ
B.B. Erzurumspor'da galibiyet sevinci yaşanıyor
YEREL

B.B. ERZURUMSPOR'DA GALİBİYET SEVİNCİ YAŞANIYOR
Milletvekili Aydemir'den işadamlarına çağrı
YEREL

MİLLETVEKİLİ AYDEMİR'DEN İŞADAMLARINA ÇAĞRI
Buz Tırmanış Festivali nefes kesti
YEREL

BUZ TIRMANIŞ FESTİVALİ NEFES KESTİ
Yakutiye Belediyesi, ehramı yeni formlarla yarınlara taşıyor
YEREL

YAKUTİYE BELEDİYESİ, EHRAMI YENİ FORMLARLA YARINLARA TAŞIYOR
Sicil affı yürürlüğe girdi
YEREL

SİCİL AFFI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Cilt tipinizi bilmeniz önemli
YEREL

CİLT TİPİNİZİ BİLMENİZ ÖNEMLİ
Nefes kesen maçta gülen taraf Termalspor oldu
YEREL

NEFES KESEN MAÇTA GÜLEN TARAF TERMALSPOR OLDU
Güvercinleri hayırsever esnaf doyuruyor
YEREL

GÜVERCİNLERİ HAYIRSEVER ESNAF DOYURUYOR
Buzun şampiyonu Narmanspor
YEREL

BUZUN ŞAMPİYONU NARMANSPOR
Psikolojik sorunlar, cinsel bozukluklara yol açıyor
YEREL

PSİKOLOJİK SORUNLAR, CİNSEL BOZUKLUKLARA YOL AÇIYOR
Doğu'da ulaşıma kar ve tipi engeli
YEREL

DOĞU'DA ULAŞIMA KAR VE TİPİ ENGELİ
Sakal eksikliği erkekler de problem oluyor
YEREL

SAKAL EKSİKLİĞİ ERKEKLER DE PROBLEM OLUYOR