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Siirt'te 304 polis ile güvenlik uygulaması yapıldı



(Fotoğraflı)



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt İl Emniyet Müdürlüğünce halkın huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı.

Siirt Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "28 Ocak 2017 tarihinde 19.00 - 23.30 saatleri arasında 'Huzur Türkiye Uygulaması' ve 'Asayiş Uygulaması' gerçekleştirildi. 19 sabit uygulama noktası ile umuma açık işyerlerinde, 55 ekip, 304 personel ve bir köpek ile yapılan uygulamalarda bin 703 kişiye Genel Bilgi Toplama sorgulaması yapıldı. Yapılan sorgulamalarda 7 şahıs hakkında ise adli ve idari işlem yapıldı. Uygulamada 175 araç kontrol edildi. Kontrollerde 9 araca cezai işlem yapıldı. Bir araç ise trafikten men edildi. Ayrıca, umuma açık 70 işyeri kontrol edildi. 4 işyeri hakkında cezai işlem yapıldı" denildi.

(MND-MP-Y)



30.01.2017 18:18:45 TSI

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