İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı İşbirliği Protokolü İmzalandı
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ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasında "İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Programı" hakkında işbirliği protokolü imzalandı.
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü'nde gerçekleştirilen işbirliği protokolünü, Ceza ve Tevkifeveleri Genel Müdür Yardımcısı Burhanettin Eser ile Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nihat Yatkın imzaladı.
İmzalanan protokolle Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde açılacak olan Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü, önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci alımına başlayacak.
Ceza infaz ve tutukevlerinin ihtiyacı olan nitelikli personeli yetiştirmek, mesleki eğitimlerini sağlamak için açılacak Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü, normal ve ikinci öğretim olarak eğitim verecek.
İmza töreninde konuşan Atatürk Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Nihat Yatkın, yapılan anlaşmayla Türkiye'de ilk defa açılan bölümden yetişecek öğrencilerin gelecekte Adalet Bakanlığı'na en iyi şekilde hizmet edeceklerini söyledi. Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri Bölümü'nün Atatürk Üniversitesi'nin gücüne güç katacağını belirten Yatkın, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi.
(ERZ-AT-Y)
30.01.2017 18:19:28 TSI
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