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Muş'ta karla mücadele çalışması

- Belediye Başkanı Feyat Asya:

- "Cadde ve sokakları kardan arındırıyoruz"



(Fotoğraflı)



Uğur Ulu

MUŞ (İHA) - Muş Belediyesi, kenti etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentte yoğun kar yağışının ardından harekete geçen karla mücadele ekipleri, çalışmalarına devam ediyor. Tüm yolları ulaşıma açmak için gece gündüz çalışan ekipler, toplanan karları ise şehir dışına taşıyarak cadde ve sokakları resmen kardan arındırıyor. Öncelikle İstasyon, Cumhuriyet, Hürriyet ve Eski Erzurum caddeleri gibi ana yolları ulaşıma açan ekipler, vatandaşların yoğun olarak kullandığı ara sokakları da temizliyor. Ekipler, ulaşıma açılan yolları buzlanmaya karşı da tuzlayarak vatandaşların mağdur olmamasını sağlıyor.

Çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, mevcut iş makinelerinin yanı sıra araç kiralama da yaptıklarını söyleyerek, herhangi bir sorun yaşanmaması için titizlikle karla mücadele çalışmasını yürüttüklerini ifade etti. Ana yollar ve vatandaşların yoğunlukta olduğu yollara öncelik verdiklerini kaydeden Başkan Asya, trafik akışının rahatlaması ile ara yolların temizliğini yaptıklarını ifade etti. Yollardaki kar temizliği ile birlikte taşıma işlemini de başlattıklarını belirten Başkan Feyat Asya, yol kenarlarında park edilen araçların çalışmalara engel olduğunu da anımsatarak, vatandaşların bu konuda duyarlı davranması gerektiğini vurguladı. Başkan Asya, "Bu yıl bölgemiz yoğun kar yağışı altındadır. Kar yağışı geçtiğimiz yıla göre daha erken geldi. Aralık ayından beri karla mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce yağan karın tamamını şehir dışına taşımıştık. Ancak tekrar karın yağması ile açtığımız yolların tamamı kapandı. Hemen akabinde karla mücadele ekiplerimizle çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmalar bir sefere mahsus değil. Kış mevsimi boyunca aynı yerleri defalarca temizleyerek hizmet vermeye devam edeceğiz. Karla mücadele çalışmaları sırasında araçların yol kenarlarına park etmemesi için gerekli uyarıları yapıyoruz. Bazen bir araç saatlerce çalışmalarımızı aksatıyor. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı davranmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

(MSA-Y)



30.01.2017 18:25:44 TSI

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