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Kapıkule'de Dünya Gümrük Günü resepsiyonu düzenlendi



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Dünya Gümrük Günü nedeniyle Kapıkule Sınır Kapısı'nda resepsiyon düzenledi. Resepsiyona Yunanistan ve Bulgaristan'dan gümrük yetkilileri de katıldı.

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Vekili Yaşar Yaman Ocak, 26 Ocak Dünya Gümrük Günü nedeniyle Kapıkule VIP Salonu'nda bir resepsiyon düzenledi. Davete başta Edirne Valisi Günay Özdemir olmak üzere komşu ülke Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen gümrük yetkilileri ve il protokolü katıldı. Resepsiyonda bölgeye bağlı sınır kapıları olan Hamzabeyli, Pazarkule, İpsala ve Dereköy Kapıları ile ilgili bilgiler veren Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Vekili Ocak, 26 Ocak'ta toplantı nedeniyle Ankara'da olduğu için daveti bugün gerçekleştirdiklerini belirtti. Ocak, her yıl 26 Ocak tarihine kutlanan Dünya Gümrük Günü'nde bir tema belirlendiğini hatırlatarak, "Bu yılki temamız, etkin sınır yönetimi için veri analizidir. Sınır yönetiminin etkinliğini arttırmada en önemli kurum olarak görev yapan gümrük idareleri için veri analizi büyük önem taşımaktadır" dedi.

(KU-CC-Y)



30.01.2017 18:35:59 TSI

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