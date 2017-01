YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AK Parti Bafra İlçe Danışma Kurulu Toplantısı

Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - AK Parti Bafra İlçe Danışma Kurulu Toplantısı Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Toplantıya AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt, Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Reşat Keleş, AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven, ilçe yönetimi ve partililer katıldı.

Açılış konuşmasını yapan AK Parti İlçe Başkanı Tuncay Yurduseven, "Bugün referandumun arifesindeyiz. Bu Recep Tayyip Erdoğan için değil, bilakis Recep Tayyip Erdoğan sonrası bir Türkiye için lazım gelen bir yönetim değişikliği olduğunu söylüyoruz. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlığı zamanında da, Cumhurbaşkanlığı zamanında da zaten başkan gibi ülke yönetiminde söz sahibi bir lider. Güçlü bir lider olmadığı zaman ülkemizin böyle bir değişikliğe ihtiyacı var" dedi.

AK Parti İl Başkan yardımcısı Reşat Keleş, " 'Tek adamın dediği olacak, diktatörlük olacak' deniliyor. Artık burada hesap veren bir cumhurbaşkanı görmüş olacağız. Mevcut cumhurbaşkanı sadece vatana ihanet konusundan dışında yargılanamıyor. Yeni sistemde Cumhurbaşkanı yaptığı her işten hesabını verecek. Her konuda sorumlu olacak eğer bir eksikliğini görürse meclis salt çoğunluğu ile de yargı yolu açılmış olacak. Nisan atında yapılacak referandumun 1 Kasım'ı yok, bir telafisi olmayacak bu hassasiyeti taşımanızı istiyorum. Referandum sonuçları itibarıyla ülkede bir dönüm noktası olacak. Bu dönüm noktasının bizim tarafımızdan artık yüzde 51'le olmasını istemiyoruz. Bu nedenle arkadaşlar bu sürecimizi çok iyi değerlendirmemiz lazım. Mutlaka bir arada iç içe olmalıyız. Pardonu olmayan bir sürece girdik, istesek de istemesek de yan yana olmak zorundayız" diye konuştu.

Belediye çalışmaları hakkında bilgilendirmeler yapan Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, "Belediyemizin öteden beri vergi ve SSK borçları birikmiş. Geldiğimizde bir iki defa yapılandırma yapıldı ama borç çok yüksek olduğu için yapılandırmaları ödeyemedik. Belediyemizin arsaları üzerinde bulunan okullar ve çeşitli kamu kurumlarının bakanlığa devriyle ilgili bazı arsalar vererek bu borçları halletme yolundayız. Çünkü sigorta borcumuz yapılandırıldığında ödenirse bu 8 milyonu buluyor, vergi borcu da 20 milyon civarında. Şu anda vergiyle olan kısmını bakanlığa sadece gençlik merkezinin yerini vererek karşılıklı anlaşmış olduk. Bakanımız imzaladı, SSK ile ilgili bizim göstermiş olduğumuz yerler biraz ucuza kapatmaya çalışıyorlar. Onun için onlarla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Göreve geldiğimizde 350 kadrolu işçimiz vardı, şu anda 60 kadrolu işçimiz var. Vergi ve SSK borçlarımızı ödediğimizde, iktidarımızın destekleriyle daha iyi hizmetler vererek Baframızı hak ettiği konuma getiririz" şeklinde konuştu.

AK Parti Samsun Milletvekili Hasan Basri Kurt ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Anayasa değişikliğini 339 oyla Meclisten geçirdik. AK Parti her zaman yaptığı gibi, Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman güvendiği gibi, şimdi milletimizin önüne sandığı getirerek bu süreci evetle hayırlı bir noktaya getireceğiz. 9 Nisan telaffuz edilmeye başladı, birkaç gün içerisinde kesinleşecek. AK Parti teşkilatlarının bugüne kadar ki başarısı ortada. Bu süreci de daha da fazla gayret ederek, bir önceki seçimden daha fazla çaba sarf ederek başarı göstereceğiz. Samsun olarak biz bu seçimden yüzde 75 ile bir oy alarak, Türkiye'nin yeni yönetim sistemine güçlü bir evet demiş olacağız."

Konuşmaların ardından toplantı basına kapalı olarak devam etti.

30.01.2017 18:36:16 TSI

