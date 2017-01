YEREL HABERLER / ÇORUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. SMMMO'dan Başaranhıncal'a ziyaret

SMMMO'dan Başaranhıncal'a ziyaret



(Fotoğraflı)



ÇORUM (İHA) - Çorum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası yöneticileri, Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Çetin Başaranhıncal'ı ziyaret etti.

TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fikret Tepençelik'inde hazır bulunduğu ziyarette SMMMO Başkanı Ali Can Doğan, her zaman işletmelerin yanında olduklarını ve iş dünyasının beklentileri varsa karşılamaya hazır olduklarını ifade etti.

TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ise, iş dünyası adına yapılacak her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi. İki kurumun hizmet verdiği mükelleflerin aynı olduğunu ve ortak paydalarının bulunduğunu belirten Başaranhıncal, oda olarak kurumalar arası ilişkilere önem verdiklerini ifade etti.

Ülkenin sıkıntılı bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Başaranhıncal, bu sıkıntılı dönemde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyacımızın olduğunu sözlerine ekledi.

(MMY-BÖ)



30.01.2017 18:48:54 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER