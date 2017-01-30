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Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Öztürk:

- "Dernek olarak alan el ile veren el arasında köprüyüz"



(Fotoğraflı)



Hayati Kanat

AFYONKARAHİSAR (İHA) - Afyonkarahisar Yarım Elma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Öztürk, dernek olarak alan el ile veren el arasında köprü görevi üstlendiklerini belirtti.

Kentte yayın yapan özel bir radyo kanalına konuk olan Başkan Erol Öztürk, dernek olarak Halep'e bir TIR dolusu yardım gönderdiklerini kaydetti. Öztürk, "Halep'e gönderilen TIR'ımızın içeriği hijyen maddeler, çocuk bezleri, mama, süt, bisküvi, hanımlar için özel malzemeler, bakliyat ve battaniye yardımlarından oluşmaktadır. Yine çocuklar için çok özel botlarda aldık. Bu konuda Kızılay Derneğimizle ortaklaşa hareket ettik. Onların da emeği için teşekkür ediyoruz. Ayrıca yardımda bulunan herkese minnettarız" diye konuştu.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Yemenli hastalara da giysi yardımında bulunduklarını belirten Öztürk, "İklim gereği geldikleri bölgeden ince kıyafetlerle ilimize gelen Yemenli kardeşlerimizin kıyafet ihtiyacı olduğunu gördük. Hastane yetkililerden bedenlerinin tespit edilmesini rica ettik. Ardından kış şartlarının hâkim olduğu bugünlere uygun kıyafetleri Yemenli hastalarımıza ulaştırdık" dedi.

Dernek olarak alan el ile veren el arasında köprü görevi üstlendiklerini kaydeden Öztürk, derneğe bağışta bulunan herkese teşekkür etti.

(HK-GC-



30.01.2017 18:50:27 TSI

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