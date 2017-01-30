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Büyükşehir Namık Kemal'e değer katıyor



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Büyükşehir Belediyesi'nce Osmangazi ilçesinde kamulaştırılan 8 binanın yıkımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Namık Kemal Mahallesi'nde kamulaştırılan binalar yıkıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yıkım çalışmalarını yerinde inceledi. Recep Altepe, Namık Kemal Spor Kulübü'nün de bulunduğu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın daha yaşanabilir ve sağlıklı bir kalite kenti olması amacıyla çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Osmangazi İlçesi başta olmak üzere kent merkezindeki ilçelerimizde yapılaşmanın bittiği ve sosyal donatı alanlarının olmadığı bölgelerde yoğun olarak çalışıyoruz. Bu konuda işimiz kolay değil" dedi.

Yenilenmesi gereken alanlarda binaların kamulaştırıldığını hatırlatan Başkan Altepe, "Binaları yıkarak yeni sosyal donatı alanları oluşturuyoruz ve mahallelerimizi daha yaşanabilir hale getiriyoruz. Namık Kemal Mahallesi, şehrimizin tam kalbinde ama binalardan ve sokaklardan başka sosyal alanının olmadığı bir bölge Namık Kemal Spor Kulübü'nün de bulunduğu bu bölgede Büyükşehir Belediyesi olarak yıkımlarımızı gerçekleştiriyoruz. 8 binanın kamulaştırılması yapıldı" diye konuştu.

Başkan Altepe, 750 bin TL bedelle yapılan kamulaştırmanın ardından Namık Kemal Mahallesi'ne güzel bir alan kazandırılacağını ifade etti.

(MŞ)



30.01.2017 19:11:43 TSI

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