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Muğla Valisi Çiçek; "Muğla'ya Arıcılık Araştırma Enstitüsü şart"

- Dünya çam balının yüzde 85'ini, Türkiye çam balının yüzde 92'sini karşılayan Muğla'da, arıcılıktan sağlanan bal, polen, arı sütü, propolis, arı zehiri ve balmumu üretimi için hazırlanan projenin tanıtımı yapıldı.



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Haber : Bekir Tosun

Kamera : Bekir Tosun

MUĞLA (İHA) - Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce hazırlanan "Apiterapi Ürünleri Muğla'da Üretilir" projesinin tanıtımı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM salonunda yapıldı. Tanıtım toplantısına Vali Amir Çiçek, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mansur Harmandar, Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Muhammed Sevinç, Türkiye arı Yetiştiricileri Merkez Birlik Başkanı Ziya Şahin, bakanlık temsilcileri ve arı üreticileri katıldı.

Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylanan "Apiterapi Ürünleri Muğla'da Üretilir" projesi bir yıl sürecek. Proje, sağlık sektöründe kullanılan Arı ürünlerinin iyi üretim uygulamaları çerçevesinde üretimini benimsetmek amacıyla Muğlalı arıcılara ve teknik personele yönelik hazırlanan eğitim-yayım projesi olduğu, proje ortaklarının Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ula Ali Koçman Meslek Yüksek Okulu (Arıcılık programı) ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği olduğu açıklandı.

18 BİN ARI KONAKLAMA TESİSİ BELİRLENDİ

Proje tanıtım toplantısının açılışında konuşan Muğla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Muhammed Sevinç, Muğla'nın doğası ve bitki örtüsü ile çok önemli tarımsal üretim merkezlerinden birisi olduğunu söyledi. Sevinç, "Arıcılık ilimizin birinci tarımsal faaliyettir. Dünya çam balının yüzde 82'si, Türkiye çam balı üretimini de yüzde 92'si Muğla'dan karşılanıyor. Yaklaşık 1 milyon 197 bin kovan sayısı ve 15 bin 205 ton bal üretimi ile ülkemizde söz sahibidir. Muğla'ya dışarıdan gelen arıcılar ile birlikte 3 milyon arı kovanına yönelik konaklama sıkıntılarını çözmek için ilimiz genelinde 18 bin 637 arı konaklama noktasını tespit ettik" dedi.

"ARICIMIZIN GELECEĞİNİ GARANTİ ALTINA ALDIK"

Türkiye arı Yetiştiricileri Merkez Birlik Başkanı Ziya Şahin, arıcılık denilince Muğla'nın Türkiye'nin lokomotifi olduğunu, Türkiye arıcılarının hareket noktasının Muğla olduğunu söyledi. Hareket noktasının çam balı ile ıslah ile başladığını belirten Şahin, "Biz arıcımızın yüzyıllarca sürecek geleceğin garanti altına aldık. Her yıl ülkemizin binlerce arıcısı Muğla'ya geliyor, arıcılık yapıyor. Her yıl çam balı üretimi için alanlarımız daraltılırken, üretime katılan arıcı sayısında bir artış var. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Amenajman planlarında Muğla'daki çam balı alanlarının 55 yıl süren ekonomik ömrü 155 yıla çıktı. Bütün Türkiye'deki çam balı üreticilerinin önünü açmış olduk" dedi.

ÜRETİCİLER EĞİTİLECEK

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin açılmasından sonra ilk kurulan Araştırma Merkezinin arıcılık olduğunu belirten Rektör Mansur Harmandar, balın bir şifa kaynağı olduğunu, günümüzde bunun daha da yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi. Harmandar, "Özellikle son beş yıldır Sağlık Bakanlığı'nın da dikkatini çekerek bakanlığın kapsama alanına girmiştir. Bu proje ile birlikte Apiterapi ürünlerinin daha kaliteli, daha dikkatli üretilmesi, üreticilerin eğitilmesi, üretilen ürürlerin tanıtılması ön sıralara çıkacaktır" dedi.

"ARICILIK ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ ŞART"

Bugüne kadar bal ürününün üretimi ve bakımı gibi konularla zaman harcandığını belirten Muğla valisi Amir Çiçek, geçmişte vücutta bir yara olsa bal sürüldüğünü, balın bir şifa kaynağı olduğunu bildiklerini söyledi. Vali Çiçek, "Bu kadar faydası olan bir ürün için bundan sonra neler yapabiliriz bunları konuşmamız gerekir. Eksiğimizi görüp, bunu projeler ile gerçekleştirmemiz gerekir. Bu projeyi önemsiyorum. Fakat kitaplarda okumak ile bu olmaz. Eğer bunları uygulamaya geçirir isek o zaman önem kazanır. Sağlık bakanlığımız da Apiterapi ürününü tedavi edici özelliğini gördü ise artık bunun önünde yasal bir engel yoktur. Bizim için en önemli şey, çam balının, arıcılığın, Apiterapi ürünlerini üretiyor isek bir şey kurmamız gerekiyor. Bal Araştırma Enstitüsü için kesinlikle adımımız atmamız lazım. Daha kurumsal olacak, elemanlar yetişecek bu alanda yetişmiş olan araştırmacılarımız, uzmanlarımız olması gerekiyor. Bu benim bir tavsiyem değil, ihtiyaç olduğunu görüyorum" dedi.

(BT-İK)



30.01.2017 19:15:34 TSI

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