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CHP'li vekiller Anayasa değişikliğini değerlendirdi

30 Ocak 2017 Pazartesi, 19:33
CHP'li vekiller Anayasa değişikliğini değerlendirdi
CHP'li vekiller Anayasa değişikliğini değerlendirdi

(Fotoğraflı)

Vural Efecik
MUĞLA (İHA) - CHP Muğla Milletvekilleri Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan, CHP Marmaris İlçe Başkanlığı'nda anayasa değişikliği ve referandum süreciyle ilgili basın açıklaması yaptı. Aldan, değişiklikle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurmaya hazırlandıklarını söyledi.
Anayasa Değişikliği ve referandum süreciyle ilgili CHP Marmaris İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban, CHP Muğla Milletvekilleri Nurettin Demir ve Ömer Süha Aldan açıklamalar yaptı.
CHP Marmaris İlçe Başkanı Acar Ünlü, açılış konuşmasının ardından sözü Milletvekili Nurettin Demir'e bıraktı.
CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan da anayasa değişikliğinin akıl alır bir düzenleme olmadığını belirtti. Meclisteki oylama sırasında gizlilik ilkesinin ihlal edildiğini söyledi.
Aldan, Anayasa Mahkemesi'nin geçmiş yıllarda aldığı bir karara işaret etti. Gizli oy ihlaliyle ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapmaya hazırlandıklarını açıkladı.Aldan, referandumda hayır oyunun çoğunlukta olacağını beklediğini ifade etti.Aldan, gençlere ve AK Parti seçmenine seslendi.Aldan, Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump'ın aldığı kararın ülkede büyük tepki doğurduğunu hatırlattı CHP Muğla İl Başkanı Mürsel Alban da toplantıda konuşma yaptı,Oy pusulasını tanıttı.Alban ve milletvekilleri anayasa değişikliğine karşı ayağa kalkarak "başkanlığa hayır" dedi.
(VE-MB-Y)

30.01.2017 19:39:03 TSI
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