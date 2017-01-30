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Nazilli'de cam şişeli kavga: 1 yaralı



(Fotoğraflı)



Veysel Karahan

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Nazilli İlçesinde iki şüpheli şahıs, markete sığınan 1 kişinin kafasına şişe vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan şüphelileri polis kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 18:30 sularında Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre, Uğur Mumcu Parkı yakınlarında husumetlisini gören Enver E. ile Ahmet K., aralarında daha önce tartışma yaşanan Şahin Çağlar'ın(29) kafasına cam şişe vurdular. Tekme tokat darp edilen Şahin Çağlar, Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan süpermarkete sığındı. Kanlar içinde kalan Çağlar, olay yerine gelen 112 ekiplerince Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Market çalışanlarının durumu polise bildirmesiyle olay yerine gelen çok sayıda ekipler, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra Atatürk Parkı çevresinde yakalanan Enver E. ile arkadaşı Polis tarafından gözaltına alındı. Görgü tanıklarının iddiasına göre iki şüphelinin üzerinde bıçak ve silah olduğu belirtildi.

(VK-MB-Y)



30.01.2017 21:51:12 TSI

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