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Uşak'ta 3 kilo esrar yakalandı



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Uşak Polisi yol uygulamasında durdurduğu bir yolcu otobüsünde 3 kilo 40 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent girişinde bulunan uygulama noktasında kontrol amaçlı şehirlerarası yolcu taşıyan bir otobüsü durdurdu. Uyuşturucu Madde Arama Köpeği "Tora" ile yapılan aramada, otobüsün bagaj kısmında yolculara ait bir valiz içerisinde streç filme sarılı vaziyette 3 kilo 40 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.S. (35) VE G.A (33) isimli şüpheliler gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

(EÖ-MB-Y)



30.01.2017 23:44:34 TSI

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