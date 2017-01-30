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Uşak'ta Ülkü Ocakları hizmet binası açılışı gerçekleştirildi



(Fotoğraflı)



Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Ülkü Ocakları Uşak İl Başkanlığı tarafından Uşak Karahallı ilçesine Ülkü Ocakları hizmet binası açılışı gerçekleştirildi.

Karahallı Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığı hizmet binası açılışına, Ülkü Ocakları Uşak İl Başkanı Ali Mutlu, Karahallı Belediye Başkanı Ali Topçu, MHP Karahallı İlçe Başkanı Şerif Erdoğan ve ülkücüler katıldı.

Yıllar sonra Karahallı ilçesinde Ülkü Ocakları hizmet binasının açılışını gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Ülkü Ocakları Uşak İl Başkanı Ali Mutlu, "Karahallı gençliğine yön verecek, vatan aşkını, ülkü aşkını, inanmışlığı, adanmışlığı genç bünyelere nakşedecek ocağımız bundan böyle Karahallı'da da hizmet gösterecektir. Karahallı Ülkü Ocaklarına atanan İrfan Kılınçer Başkanımıza yeni görevinde başarılar dileriz. Yaradan yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Karahallı'da hizmet verecek olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadıklarını ifade eden Karahallı Ülkü Ocakları İlçe Başkanı İrfan Kılınçer, "Bundan böyle Karahallı ilçemizde de Ülkü Ocakları bayrağımızı dalgalandıracağız. Karahallılı gençlerimize Türk-İslam ülküsünü en doğru şekilde anlatmaya, aşılamaya çalışacağız. Bizleri bu kutsal göreve layık gören Uşak İl Başkanımız Ali Mutlu'ya ve ülküdaşlarıma da sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Konuşmaların ardından, Ülkü Ocakları Karahallı İlçe Başkanlığı hizmet binası dualar ve tekbirler eşliğinde açıldı.

(EÖ-MB-Y)



30.01.2017 23:45:34 TSI

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