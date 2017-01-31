31 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / AĞRI HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rektör Prof. Dr. Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretleri

31 Ocak 2017 Salı, 00:50
Rektör Prof. Dr. Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretleri
Rektör Prof. Dr. Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretleri

(Fotoğraflı)

Ahmet Genç
AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tarihinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a, hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Ak Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, Patnos Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak ve İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar dilediler.
(AG-MK-Y)

31.01.2017 00:56:24 TSI
NNNN

İLGİLİ HABERLER

Tendürek Geçidi'ne kar temizleme çalışmaları
YEREL

TENDÜREK GEÇİDİ'NE KAR TEMİZLEME ÇALIŞMALARI
Ağrı'da FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

AĞRI'DA FETÖ/PDY OPERASYONU