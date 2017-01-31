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Rektör Prof. Dr. Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretleri



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tarihinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a, hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor. Ak Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, Patnos Belediye Başkanı Cem Afşin Akbay, Patnos Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak ve İl Jandarma Komutanı Albay Coşkun Sel, Rektör Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar dilediler.

(AG-MK-Y)



31.01.2017 00:56:24 TSI

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