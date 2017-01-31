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AYTO Başkanı Ülken, Aydın'ın kaynaklarını değerlendirdi

31 Ocak 2017 Salı, 08:16
AYTO Başkanı Ülken, Aydın'ın kaynaklarını değerlendirdi
AYTO Başkanı Ülken, Aydın'ın kaynaklarını değerlendirdi

(Fotoğraflı)

Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Aydın Ticaret Odası (AYTO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, Aydın'ın yer altı ve yer üstü kaynaklarını değerlendirdi.

AYTO Başkanı Hakan Ülken, yaptığı açıklamada; "Çine ilçemiz önemli maden yataklarına sahip. Feldspat ve Kuvars rezervi önemli noktada. İhracat rakamları belki birçok insanı tatmin ediyor olabilir ama Devletimizin yapacağı bir yatırım hamlesiyle Aydın-Çine-Güllük Limanı demiryolu hattının hayata geçirilmesi maden ihracatımızda navlun maliyetlerini düşürerek karı maksimize etme anlamında önemli bir işlev görecektir. Aydın önemli jeotermal kaynaklara sahip bir İl fakat jeotermal kaynaklardan elektrik üreten şirketlerin merkezleri Aydın olmadığı için Aydın'a değil milli ekonomiye katkısı var. Jeotermal kaynaklardan çıkan suyun reenjekte edilmeden önce soğutulması sırasında organize sera bölgelerinde kullanılması için yasanın değişmesi gerekiyor. Bu şirketlerin suyun soğuma aşamasında organize sera bölgelerine suyu ücretsiz ya da cüzzi ücretlerle vermesi gerekiyor ki seracılık ilimizde gelişsin.
Bu kadar çok sıcak su kaynağının olduğu yerde termal sağlık turizminin de gelişmesi gerekiyor. Bu konuda önemli bir pazara sahip Afyon İline göre birçok avantajımız var. Aydın'ın 80 Km. çapında önemli kültürel, tarihi ve turistik lokasyonlar var. Özellikle İskandinav ülkelerinden termal sağlık turizmi dolayısıyla gelecekler için bir cazibe merkezi haline gelebilmemiz gerekiyor.
Sanayimize baktığımızda aslında son 20-30 yılda sessiz ve önemli bir atılım yaptı. Ürün yelpazesi geniş, markalaşmasını tamamlamış, uluslararası alanda rekabet gücü yüksek firmalarımız var. Marka şehir olma yolunda bu şekilde markalaşmış önemli sanayi kuruluşlarına ihtiyacımız var. Bu tür marka firmalarımızın geniş ürün yelpazeleri onları sektörel yaşanabilecek krizlerden de koruyor. Bu konuda Aydın olarak şanslı sayılabilecek illerden bir tanesiyiz. Biz aynı zamanda sanayi kentiyiz, aynı zamanda turizm kentiyiz, aynı zamanda eğitim kentiyiz, tarım kentiyiz ve önemli bir enerji kentiyiz.
Enerjiyi sadece jeotermal olarak da düşünmemek gerek. Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi konusunda da önemli bir noktadayız. Dünya bu kadar enerji konusuna eğilmişken Aydın'ın çok büyük bir potansiyeli olduğunu ve bunu ortaya çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.
"Eğitim kenti olarak potansiyelimizin altındayız"
Aydın'ın bir eğitim kenti olarak potansiyelinin altında olduğunu savunan Ülken, şöyle konuştu: "Bu kadar başarılı bir ilde özel üniversitenin olmaması gerçekten düşündürücü. Adnan Menderes Üniversitesi'nin parçalı yapısı gelişmesinin önündeki en büyük engel. Aydın 3 üniversiteyi kaldırabilecek bir yapıya sahip. Nazilli'de Sümer, Efeler'de Adnan Menderes ve Söke'de Milet Üniversitesi'nin açılması Aydın'ın eğitim kenti potansiyelini tam anlamıyla göstermesi için gerekli. Üniversite isimleri tartışılabilir fakat ulaşımın ve iklimin bu kadar rahat olduğu bir ilde eğitimin markalaşması adına 3 üniversitenin açılması şart. Aydın'ın eğitim olarak potansiyeli var. Silikon vadisi neden Arizona'da değil de Kaliforniya'da öncelikle bunun tespit edilmesi gerekiyor. Silikon vadisinde çalışan mühendisler üst düzey beğenileri olan yoğun çalışma temposu içerisinde kalan dar zamanlarında kaliteli aktiviteler yapmak isteyen insanlar. Aydın'ın öncelikle bu sosyal ortamları sağlayabilecek sosyo-kültürel gelişmeyi sağlaması gerekiyor. Bu insanları Aydın'a çekebilecek gelişmeyi gösterebilirsek neden olmasın. Aydın bunun için çok müsait bir şehir. Fakat daha havaalanının olmadığı bir şehre bu insanları getirebilmek zor gibi görünüyor.
Havaalanı meselesini de yeri gelmişken tekrar dile getirmek istiyorum. Geliştirmemiz gereken ne kadar konu varsa hepsi eninde sonunda lojistik imkânların geliştirilmesine dayanıyor. Biz Oda olarak bu konuda baskı unsuru görevimizi tam anlamıyla yerine getirdik. Hatta yetinmedik bu konuda rapor hazırlayıp Hükümetimizin her kademesine tek tek anlattık. Artık sesimize kulak verilmesini ve en kısa zamanda havaalanı sorununun çözümü için gerekli adımların atılmasını istiyoruz"
(MB-E)

31.01.2017 08:21:15 TSI
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