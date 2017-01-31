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Itır çiçeği Aydın'da yaşatılıyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Çetinkaya

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Havva Çetintürk, zarif ve nadide bir tür olan 'Itır' çiçeğini Aydın'da yaşatmaya çalıştığını belirtti.

Aydın Eski Eserleri Sevenler Derneği Başkanlığı görevini de yürüten Havva Çetintürk, düzenlenen ot festivalinde İzmir'in Urla ilçesinin turizm beldesi Alaçatı'da Itır çiçeği ile tanıştığını, zarif ve nadide olan bu çiçeği Aydın'da yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Çetintürk, Itır çiçeğinin bölgenin ekolojik şartlarına uygunluğu yönünde çalışmaların sürdüğü kaydetti. Çetintürk, bu çiçeğin üretimi için belediye park ve bahçe seralarında çoğaltılması yönünde yetkililerden duyarlılık beklediklerini sözlerine ekledi.

(HÇ-MB-Y)



31.01.2017 08:21:38 TSI

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