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İstanbul'un en büyük "buz pisti" Zeytinburnu'na yapılıyor



(Fotoğraflı)



İSTANBUL (İHA) - 7 yıl önce "geleceğe dair ümidi olmayan" sorunlu gençlerden kurduğu buz hokeyi takımıyla Türkiye'den Avrupa Şampiyonu bir takım çıkarmayı başaran Zeytinburnu Belediyesi, yeni "Buz adamlarını" keşfetmek için İstanbul'un en büyük buz pistini ilçeye kazandırmaya hazırlanıyor.

2010 yılında mobil buz pistinden kurulu bir alanda bugünkü Avrupa ve Türkiye Şampiyonu, Zeytinburnu Buz Hokeyi Takımı'nın temellerini atan Zeytinburnu Belediyesi, pistte fırtına gibi esecek yeni yeteneklerini keşfetmek için ilçeye İstanbul'un en büyük buz pistini yapmaya hazırlanıyor.



2 bin genç kış sporu yapacak

Proje aşaması tamamlanan 35 bin metrekarelik Zeytinburnu Buz Pisti, Veliefendi ve Çırpıcı mahallelerinin birleşme noktalarında yer alacak. 2 bin 400 kişilik tribünü ve fuaye alanı ile toplam iki kattan oluşacak olan pist, 2 bin genci geleceğe hazırlayacak.

İstanbul'un kış sporları ihtiyacını karşılayacak olan Zeytinburnu Buz Pisti, adını Avrupa ve Türkiye Buz Hokeyi Süper Lig Şampiyonluğu'na yazdıran Zeytinburnu Belediyesi Buz Hokeyi Takımı'na da ev sahipliği yapacak.

(HB-ÖK-Y)



31.01.2017 09:03:37 TSI

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