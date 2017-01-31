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Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

- Karayolları ekipleri, ölümle karşı karşıya yol açıyor

- Kar yağışı ile birlikte çığ tehlikesinin arttığı 3 bin rakımlı Karapet Geçidinde ekipler yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor



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VAN (İHA) - Van'da 4 günden buyana kar yağışı, fırtına ve tipiden dolayı kapanan Van-Bahçesaray karayolu tek şeritten ulaşıma açıldı. Kar temizleme çalışması yürüten ekipler, çığ tehlikesine aldırış etmeden ölüme karşı çalışmalarını yürütüyor.

Yaklaşık 4 günden buyana kar yağışı, fırtına ve tipiden dolayı kapanan Van-Bahçesaray karayolu tek şeritten ulaşıma açıldı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği'ne bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, kasım ayından bu yana Van-Bahçesaray karayolunu kar temizleme çalışması bütün olumsuzluklara rağmen devam ediyor. Ekipler, kar, tipi ve fırtınanın yanı sıra her türlü zorluğa rağmen vatandaşların yolda kalmamaları için çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kar yağışının artmasıyla çığ tehlikesiyle karşı karşıya geliyorlar. Korkuya rağmen çığ bölgelerinde kar temizleme çalışmalarını yürüten ekipler, vatandaşların yolda kalmamalarını sağlıyor. Geçtiğimiz hafta içi kar yağışı ile birlikte fırtına ve tipi dolayısıyla 4 gün kapalı olan yol, dün tek şeritten ulaşıma açılırken, bu gün ise bölgede yol genişletme çalışmaları devam ediyor. Ekipler, dünkü çalışmaları sırasında üzerlerine çığ düşmesi sonucu kazayı ucuz atlattılar. Çığ altında kalan personel, diğer arkadaşlarını yardımı ile kurtarıldı. Yaralanan olmayınca iş makinesi çığ altından kurtarılarak tekrar yol açma çalışmasına devam etti.

(ŞAK-Y)



31.01.2017 09:16:21 TSI

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