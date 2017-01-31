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İlçe idare şube başkanları toplantısı



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VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Kaymakam Tekin Dündar'ın başkanlığında ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı.

İlçedeki kamu kurumları arasında koordinasyonu sağlamak, sorunları tespit etmek, sorunlara yerinde çözüm bulmak ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Kaymakam Tekin Dündar başkanlığında ilçe idare şube başkanları toplantısı yapıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Dündar; "Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin yapılması esnasında, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon, işbirliği ve yardımlaşmanın arttırılmasında, kaynakların daha etkin, verimli, tasarruflu kullanılmasında azami derecede titiz davranmalıyız. Bunun yanında kamu hizmetlerinin sunumunda insanımızı merkeze alan bir anlayışla hareket etmeliyiz" dedi.

İlçe idare şube başkanları toplantısının hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Kaymakam Dündar, ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve sorumluluklarının bilinciyle hareket ederek, kurumların işbirliği içerisinde çalışması gerektiğini belirterek toplantıya iştirak eden ilçe idare şube başkanlarına teşekkür etti. Kaymakam Dündar'ın kısa bilgilendirme konuşmasının akabinde ilçedeki hizmetlerin aktarılması, sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu.

Toplantıya katılan daire amirlerinin kurumlarıyla ilgili sorunlarını dile getirilerek çözüm önerilerini istişare ettikleri 2017 yılı ilçe idare şube başkanları toplantısına; Kaymakam Tekin Dündar ve kamu kurum ve kuruluşların amirleri katıldı.

(EKİP-ŞAK-Y)



31.01.2017 09:17:12 TSI

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