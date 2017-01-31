YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van'da yaban hayvanlarına yem desteği

Van'da yaban hayvanlarına yem desteği



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'da yüzlerce kuş türünün yaşadığı Erçek Gölü çevresine kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için yem bırakıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 14. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, soğuk ve sert geçen kış aylarında doğal yaşam alanlarında bulunan yabani canlıların hayatta kalabilmesi için yem bırakma çalışmasına başladı. Ekipler tarafından daha önce belirlenen avlak ve sulak alanlara aç kalan yaban hayvanları için yem bırakma çalışmalarımız devam ediyor. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğünce oluşturulan 2 ekip ile çalışmalara ara vermeden sürmekte olup, bugüne kadar belirlenen toplam 4 ton yem dağıtımını gerçekleştirdi. Yemleme çalışmaları kış boyunca aralıksız devam edecek.

(EKİP-ŞAK-Y)



31.01.2017 09:18:41 TSI

NNNN



İLGİLİ HABERLER