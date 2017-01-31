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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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İHH Şube Başkanı Güven: "Yeni yönetim yeni soluk demek"

31 Ocak 2017 Salı, 09:32
İHH Şube Başkanı Güven: "Yeni yönetim yeni soluk demek"
İHH Şube Başkanı Güven: "Yeni yönetim yeni soluk demek"
- Muhtarlardan Cumhurbaşkanına övgü

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - İl Yönetiminin belirlenmesi ve görev dağılımının ardından dur durak bilmeyen AK Parti İl Yönetimi daha şimdiden referandum çalışmalarına hız veriyor. Referandumun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarını tek tek gezen yönetim burada sorunları dinleyip çözüm bulmaya çalışıyor.
İlk olarak İnsani Yardım Derneği Erzurum Şubesini ziyaret eden il yönetimi burada Başkan Bülent Güven ile sohbet etti. İHH Şube Başkanı Güven, yeni yönetimin başarılı olması temennilerinde bulunurken dernek sorunları ve referandum çalışmaları ile ilgili beklentilerini dile getirdi.
2002 yılından bu yana AK Parti'nin ülke yönetiminde sağladığı üstün başarıların gelecek yıllarda da devamını beklediklerini ve istikrarın sağlanması adına toplumun beklentilerinin karşılanması gerektiğini söyleyen İnsani Yardım Derneği Erzurum Şube Başkanı Bülent Güven, yeni yönetime Erzurum'da ekseriyetle büyük teveccüh olduğuna dikkat çekti. İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün yeterliliği ve yönetimdeki adaletli duruşu ile referandum çalışmalarında büyük beklentiler ortaya çıkardığını anlatan Güven, "Sizin göreve gelmeniz ile birlikte Erzurum'da bir umut oluştu. Güzel bir ekip oluşturdunuz. Toplumun teveccühü var. Güzel şeyler bekliyoruz" dedi.
İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise STK'ların toplumdaki önemine değindi. Öz, "Bizim STK'lardan ilk uğradığımız yer. İnsani Yardım Vakfı yaptığı işler taktire şayan. Türkiye için çok önemli bir vakıf. Bizim açımızdan anlamı da var bizim açımızdan. Bu karmaşık kaos halindeki dünyaya çözüm üreten vakıf. Bunların yaşatılması ve görüşlerine değer verilmesi gerekir. O yüzden biz buradayız. Onların görüşleri bizim için çok önemli" diye konuştu.
Korkmaz: "AK Parti muhtarlık müessesesi itibar gördü"
AK Parti İl yönetiminin Sivil Toplum Kuruluşları arasında ki ikinci durağı Erzurum Muhtarlar Derneği oldu. Burada Dernek Başkanı Cemal Korkmaz ile bir süre sohbet eden Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, muhtarların toplumun en önemli unsurları olduğunu söyledi. Vatandaşların sorunlarını en rahat dile getirdikleri muhtarların sorunların çözümünde de etkili olduğunu dile getiren Öz, "Muhtarlar Türkiye Cumhuriyeti içerisinde en uzun süreli yerel yönetimlerin birimlerin başında geliyor. Son 15 yıl içerisinde değerleri iyice arttı. Onların düşünceleri bizim için çok önemli. Bu yüzden her daim dirsek temasında olup onları dinlemekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz" şeklinde konuştu.
Öte yandan Erzurum Muhtarlar Derneği Başkanı Cemal Korkmaz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarları dinlemesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Korkmaz, bu girişimlerle vatandaşların sorunlarına vakıf olmada büyük mesafe kat edildiğini vurguladı. Korkmaz, "Yeni göreviniz hayırlı olsun. İsminiz gibi özdür. Memleketimize uğru getirirsiniz inşallah. Yaptığınız çalışmalar STK'lara ve Muhtarlara vermiş olduğunuz değerleri gösteriyor. Erzurum'un beklediği ve hayal ettiği bir il başkanıdır. Erzurum'un vizyonu değiştireceğine inanıyorum. Memleketimiz için milletimiz için hayırlı ve uğur getirsin" ifadelerini kullandı.
(ÖB-ÖB-Y)

31.01.2017 09:37:14 TSI
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