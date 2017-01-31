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Vali Çakacak, polis uygulama noktasını denetledi



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Valisi Özdemir Çakacak, merkez Akdeniz ilçesi Mersin otoban gişelerinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde denetledi.

Vali Çakacak'a denetlemesinde Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ile İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Kavaklı ve Akdeniz İlçe Emniyet Müdürü Birol Terzi de eşlik etti.

Kentin en önemli giriş-çıkış noktasında yapılan asayiş ve trafik denetimleri hakkında uygulama noktasından sorumlu Komiser Yardımcısı Mustafa Gökhan Genç'ten bilgi alan Vali Çakacak, güvenlik güçlerinin Mersin'in huzur ve güvenliğinin sağlanması için 24 saat esasına göre çalıştıklarını ifade ederek, görevlerini büyük bir fedakarlıkla yürüten tüm güvenlik güçlerine çalışmalarında başarılar diledi.

Çakacak, denetimin ardından uygulama noktasında görev yapan polislerle bir süre sohbet etti.

(KYM-Y)



31.01.2017 09:42:10 TSI

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