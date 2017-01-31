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Şampiyon U 14'ler İzmir 'play-off'larında yarışacak

31 Ocak 2017 Salı, 09:39
Şampiyon U 14'ler İzmir 'play-off'larında yarışacak
Şampiyon U 14'ler İzmir 'play-off'larında yarışacak

(Fotoğraflı)

İZMİR (İHA) - U 14 Ligi 1. Grubu başarıyla tamamlayan Foça Belediye Sporlu gençler, İzmir 'play-offları'na katılacak.

Son grup maçında, Dikili Belediye Spor U 14 takımını 3-2 yenen Foça Belediye Spor U 14'leri, İzmir 'play-offları'na katılma hakkını kazandı.

Kura çekilecek
Antrenörleri Şencan Bayır, Erol Çetin ve Murat Yakar yönetiminde çalışan Foça Belediye Spor U 14'leri; oynadıkları 10 maçın sonunda aldıkları 8 galibiyet ve 2 mağlubiyetin ardından, 24 puan toplayıp gruptan çıkmayı başardı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, U 14 takımı futbolcularını ve antrenörlerini başarılarından dolayı kutladı. Başkan Demirağ, "U 14'lerimiz, sergiledikleri güzel futbolu 'play-off' maçlarında tekrarlayacak ve Türkiye Şampiyonası'na katılacaklardır. Buna gönülden inanıyoruz. Çok değerli futbolcu gençlerimize, ailelerimize ve antrenörlerimize emekleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.
Foça Belediye Spor U 14'lerinin 'play-off' rakipleri, önümüzdeki günlerde İzmir Amatör Kulüpler Federasyonu tarafından yapılacak kura çekimiyle belli olacak.
(CA)

31.01.2017 09:44:18 TSI
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