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Şampiyon U 14'ler İzmir 'play-off'larında yarışacak



(Fotoğraflı)



İZMİR (İHA) - U 14 Ligi 1. Grubu başarıyla tamamlayan Foça Belediye Sporlu gençler, İzmir 'play-offları'na katılacak.



Son grup maçında, Dikili Belediye Spor U 14 takımını 3-2 yenen Foça Belediye Spor U 14'leri, İzmir 'play-offları'na katılma hakkını kazandı.



Kura çekilecek

Antrenörleri Şencan Bayır, Erol Çetin ve Murat Yakar yönetiminde çalışan Foça Belediye Spor U 14'leri; oynadıkları 10 maçın sonunda aldıkları 8 galibiyet ve 2 mağlubiyetin ardından, 24 puan toplayıp gruptan çıkmayı başardı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, U 14 takımı futbolcularını ve antrenörlerini başarılarından dolayı kutladı. Başkan Demirağ, "U 14'lerimiz, sergiledikleri güzel futbolu 'play-off' maçlarında tekrarlayacak ve Türkiye Şampiyonası'na katılacaklardır. Buna gönülden inanıyoruz. Çok değerli futbolcu gençlerimize, ailelerimize ve antrenörlerimize emekleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Foça Belediye Spor U 14'lerinin 'play-off' rakipleri, önümüzdeki günlerde İzmir Amatör Kulüpler Federasyonu tarafından yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

(CA)



31.01.2017 09:44:18 TSI

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