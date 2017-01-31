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Remziye Oğan'ın Kolaj sergisi

- SANKO Sanat Galerisindeki sergi 2 Şubat'a kadar gezilebilecek



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantepli ressam Remziye Oğan'ın, Sanko Sanat Galerisinde açtığı kolaj sergisi 2 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Kolajı "Bir yüzey üzerine değişik malzemeleri keserek, yırtarak yapıştırılması ile meydana gelen resim tekniği" olarak tanımlayan Oğan, Türkiye'de kolaj tekniğini kullanan ressamlar arasında Burhan Doğançay'ın öne çıktığını, bu tekniği kullanan ve geliştiren dünyaca ünlü sanatçının ise Pablo Picasso ve George Braque olduğunu söyledi.

Tuval üzerine akrilik boya ve kolaj tekniğiyle çalıştığı 44 eserini sanatseverlerin beğenisine sunduğunu anımsatan Oğan, "Kolaj, üretme biçimi çok kolay olan görsel bir sanat dalı. Tanımlanmış, belirli kural ya da kalıpları yok. İçimizden nasıl geliyorsa, birbirleriyle ilgisiz görünen, değişik malzemelerden yapılmış, birçok nesneyi bir araya getirebiliriz" dedi.

Birbirleriyle uyumsuz nesnelerle yeni düzenlemeler yapmanın ve bunların anlamlı ürünlere dönüşmesini sağlamanın, ilginç bir deneyim yaşanmasını sağlayacağını kaydeden Oğan, "Toplumların ilerlemesi sanat ve buluşla gerçekleşir. Tek isteğim toplumun sanatla kucaklaştığını görmek. Tasarımla bütünleşen ülkeler çağdaşlığı daha önce yakalayan ülkelerdir. Bizim ülkemizin de tasarıma önem verip bu konuda hızlanacağını umuyorum" diye konuştu.

"Resme hiçbir zaman konu belirleyerek başlamıyorum. Tuval üzerinde oynarken konu yavaş yavaş ileri aşamada belirmeye başlıyor. Bazen soyut ya da somut olarak yorumluyorum. Kolaj işin bir parçası" diyen Oğan, "Atık kağıtlarla önce yüzeyi ya da tuvali kaplayıp onun üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Bilinmeyenden bilinene doğru giden bu serüven beni en çok etkileyen yönüdür. Renkler işin olmazsa olmazı. Canlı renklerle duygularımı daha iyi anlattığıma inanıyorum. Tuvalle kavgamın sonucunda, gördüğünüz bu eserlere ulaşıyorum.Kolajın, birbiriyle uyumsuz nesnelerin bir araya getirilmesinden doğan çarpıcı bir etkisi var. Ayrıca kolaj insanların yeni anlamlar taşıyan eserler üretmesine olanak sağladığından, gerçekten çok büyüleyici bir yöntemdir"

Oğan'ın sergisi 2 Şubat'a kadar her gün 10:00 - 22:00 saatleri arasında gezilebilecek.

Sanatçı

İlk ve orta öğrenimini Gaziantep'te, yükseköğrenimini 1970 yılında İzmir Eğitim Enstitüsü'nde tamamlayan sanatçı, Şeref Bigalı ve Turgut Pura gibi sanatçılarla çalışma olanağı buldu.

Şanlıurfa ve Gaziantep'te resim öğretmenliği yapan Oğan, emeklilik sonrasında özel okullarda görev aldı. Öğretmenliğin yanı sıra, sanat çalışmalarına devam eden Oğan, renkçi, soyut, kaligrafik çalışmalarla birlikte kolajla ilgilendi.

Kolaj çalışmalarını kendine göre yorumlayan Oğan, Gaziantep ve birçok şehirde karma sergilere katıldı, İzmir'de açılan DYO sergilerinde eserleri yer aldı.

(LO-OE-Y)



31.01.2017 09:46:35 TSI

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