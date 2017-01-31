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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Burdur'da planlı elektrik kesintisi

31 Ocak 2017 Salı, 09:42
Burdur'da planlı elektrik kesintisi

ANTALYA (İHA) - Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Burdur Merkez ve Gölhisar'da 2 Şubat Perşembe günü elektrik kesintisi olacağını açıkladı.
Elektrik kesintisinin uygulanacağı mahalle, caddeler ve köyler şu şekilde;
Merkez: 09.00-17.00 Armağan İlci Mahallesi'nin Şelale Evleri Siteleri, Lala Paşa Sokak, Feslikan Sokak ve 1. Cadde
Merkez: 09.00-15.00 Çatağıl Köyü'nün İnsuyu ve Dağdibi Mevkiileri
Merkez: 04:30 - 06:30 Aydınlıkevler Mahallesi ve Şirinevler Mahallesi ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler
Merkez: 02:00 - 04:30 Menderes Mahallesi, Yazılı Kavak ve Kaymakçı Kuyu Mevkiileri, Kocadam Yolu, Hızırilyas Mahallesi'nin Soğuk Kuyu ve Yan Arık Mevkiileri ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler
Gölhisar: 12:00 - 14:00 Sorkun, Yamadı ve Uylupınar Köyleri ile bu hattan enerji alan özel trafolu müşteriler

31.01.2017 09:46:54 TSI
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