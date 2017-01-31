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YEREL HABERLER  / AYDIN HABERLERİ
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Adı Kahvehane, Kendi Süthane

31 Ocak 2017 Salı, 09:42
Adı Kahvehane, Kendi Süthane
Adı Kahvehane, Kendi Süthane
- Emekliler ve Çocuklar İçin Özel Süt Kaynatılıyor

AYDIN (İHA) - Aydın Efeler İlçesi'nde bir kahvehane müşterilerine çay yerine organik köy sütü satıyor. Bu uygulama ile müşterilerin sağlığını düşündüğü gibi çiftçilere de katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten işletme sahibi Volkan Baba, "Süt her yaşta herkesin tüketmesi gereken bir besin. Bu uygulama ile en azından emeklilerimiz doktor tavsiyesi ile tüketmesi gereken sütü kahvemizde içiyor" dedi.
Daha önceki dönemlerde Aydın'da görev yapan Vali Mustafa Malay'ın yerel ve doğal ürünlerin tüketilip ikram edilmesi yönündeki tavsiyelerini gazetelerden okuduğunu belirten Aydın Hasırcılar Çarşısı'nda kıraathane işleten Volkan Baba, 'Önce yerli malı' felsefesi ile çalıştıklarını söyledi. Kıraathaneyi yeni devraldığını ve ilk işinin çaya alternatif olarak süt satışına başlamak olduğunu belirten Volkan Baba "Yıllar önce köye ziyarete giden dönemin Aydın Valisi Mustafa Malay'ın masasındaki kola ve asitli içecekleri kaldırtıp süt ve ayran dışındaki ikramları kabul etmediğini okumuştum. Vali aynı haberde köylülere ve Aydın halkına 'Kendi ürettiğinizi önce kendiniz tüketin' diyordu. O zaman 'Kahve açarsam bunu yaparım' diye karar vermiştim. Çay kahve satıyoruz ama öncelik olarak müşterimize daha sağlıklı olan sütü tavsiye ediyoruz" dedi.
Kısa sürede sütün alışıldığını yaşlıların yanından gençlerin, hatta çocukların bile sırf süt içmek için çarşıdan geçerken kendilerine geldiğini belirten Volkan Baba, "İlk başladığımızda 'Süt içer misiniz?' diye sorduklarımız şaşırdı. Ama kısa sürede herkes alıştı. Sütü de çayla aynı fiyata satıyoruz. Özellikle soğuk günlerde insanlarımız sütü daha çok tercih ediyor. Yazın da çay ve kahvenin yanında doğal ayran, soğuk ve sıcak süt, goruk suyu, karadut ve vişne şurubu gibi yöresel içeceklerimizi servis edeceğiz" diyerek kafe tarzı mekanlara inat Omsanlı tarzı bir kıraathane kültürü oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.
(İK)

31.01.2017 09:47:05 TSI
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