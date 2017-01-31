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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Soğuk havalar meyve sebze fiyatlarını attırdı

31 Ocak 2017 Salı, 09:44
Soğuk havalar meyve sebze fiyatlarını attırdı
Soğuk havalar meyve sebze fiyatlarını attırdı

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, aşırı soğuklar nedeniyle meyve sebze fiyatlarında artış yaşanıyor.
Bir süreden beri yurt genelinde olduğu gibi Kilis'te de etkili olan aşırı soğukların kente gelen meyve ve sebzenin fiyatlarında artış yaşanmasına neden oldu. Meyve ve sebze satıcıları, ürünleri soğuktan korumak için mücadele veriyor. Esnaflar, geceleri -5'e kadar hava soğukluğunun düştüğünü ifade ederek, "Fiyatlar yüksek olduğu için vatandaşların alım gücü düştü. Birde aşırı soğuklar nedeniyle getirdiğimiz meyve ile sebzeleri soğuktan korumak için çeşitli yöntemlere başvuruyoruz" diye konuştular.
(MAD-OE-Y)

31.01.2017 09:50:08 TSI
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